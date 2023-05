Brug for en VPN eller DNS til din enhed? Få ExpressVPN nu

Én ExpressVPN-konto. På alle enheder. Få apps gratis

Vigtigt: ExpressVPN Keys ExpressVPN Keys rulles gradvist ud på Windows, Mac og Linux via en Windows, Mac og Linux via en Chrome-browserudvidelse (kompatibel med Chrome, Opera, Edge, Vivaldi og Brave) og i ExpressVPN-appen til iOS og Android

Du bliver kun bedt om at gemme et login via ExpressVPN Keys-udvidelsen til Chrome, når du logger ind eller tilmelder dig en ny konto på en hjemmeside. Denne funktionalitet er i øjeblikket ikke tilgængelig i ExpressVPN til Android eller iOS.

Hvis den ikke spørger dig, kan du rapportere det som en fejl ved at følge disse trin:

Tryk på ExpressVPN Keys-udvidelsen til Chrome i din browser. Tryk på fanen HJÆLP. Tryk på Rapportér et problem. Følg vejledningen.

Har du brug for hjælp? Kontakt ExpressVPN’s supportteam for øjeblikkelig hjælp.

Tilbage til toppen