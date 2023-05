VPN o un DNS per il tuo dispositivo? Scarica subito ExpressVPN

Importante: ExpressVPN Keys viene gradualmente implementato su Windows, Mac e Linux tramite l’Android. ExpressVPN Keys viene gradualmente implementato su Windows, Mac e Linux tramite l’ estensione Chrome (compatibile con Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave) e nell’app di ExpressVPN per iOS

Ti verrà richiesto di salvare i dati di accesso tramite l’estensione ExpressVPN Keys per Chrome solo se accedi o apri un nuovo account su un sito web. Attualmente, questa funzionalità non è disponibile su ExpressVPN per Android o iOS.

Se non ti viene chiesto di salvare i dati di accesso, puoi segnalare il bug seguendo queste istruzioni:

Clicca sull’estensione ExpressVPN Keys per Chrome. Clicca sulla scheda AIUTO. Clicca su Segnala un problema. Segui le istruzioni.

