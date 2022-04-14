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Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android

Расширение ExpressVPN Keys для Chrome предлагает сохранить логин только при входе в учетную запись или регистрации новой учетной записи на веб-сайте. В настоящее время эта функция недоступна в приложениях ExpressVPN для Android и iOS.

Если менеджер паролей не предлагает вам сохранить логин, вы можете сообщить об этом как об ошибке, выполнив следующие действия:

Нажмите на расширение ExpressVPN для Chrome. Выберите вкладку СПРАВКА. Нажмите Сообщить о проблеме. Следуйте инструкциям.

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