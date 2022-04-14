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Расширение ExpressVPN Keys для Chrome предлагает сохранить логин только при входе в учетную запись или регистрации новой учетной записи на веб-сайте. В настоящее время эта функция недоступна в приложениях ExpressVPN для Android и iOS.
Если менеджер паролей не предлагает вам сохранить логин, вы можете сообщить об этом как об ошибке, выполнив следующие действия:
- Нажмите на расширение ExpressVPN для Chrome.
- Выберите вкладку СПРАВКА.
- Нажмите Сообщить о проблеме.
- Следуйте инструкциям.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.