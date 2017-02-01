ExpressVPN uygulamanızın teşhis dosyasında şu uyarıyı görebilirsiniz:

UYARI: Bu yapılandırma şifreleri bellekte önbelleğe alabilir — bunu önlemek için auth-nocache seçeneğini kullanın.

ExpressVPN uygulaması, OpenVPN yapılandırmanızın kullanıcı adı ve şifresini bellekte saklar ve doğrudan cihazınızın belleğinden okur. Böylece VPN’e her yeniden bağlandığınızda bilgilerinizi tekrar girmeniz gerekmez.

Cihazınızın belleği yetkisiz erişime karşı korumalıdır ve fiziksel erişim olmadan bu bilgilere ulaşılamaz. Bu mesaj, gizliliğinizin ve güvenliğinizin tehlikede olduğunu göstermez. ExpressVPN uygulamasını normal şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Başa dön