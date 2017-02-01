Последнее обновление:

В диагностическом файле приложения ExpressVPN может появиться следующее предупреждение:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: эта конфигурация может кэшировать пароли в памяти — используйте параметр auth-nocache, чтобы предотвратить это.

Приложение ExpressVPN кэширует имя пользователя и пароль вашей конфигурации OpenVPN и считывает их непосредственно из памяти устройства, чтобы вам не приходилось вводить их при каждом повторном подключении к VPN.

Память вашего устройства защищена от несанкционированного доступа и не может быть извлечена без физического доступа к устройству. Поскольку это сообщение не указывает на угрозу вашей конфиденциальности и безопасности, вы можете продолжать использовать приложение ExpressVPN в обычном режиме.

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