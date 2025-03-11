Bu makale, ExpressVPN Aircove ve Aircove Go için uyum beyanını İngiltere’nin Ürün Güvenliği ve Telekomünikasyon Altyapısı (PTSI) düzenlemesi altında açıklamaktadır.

PTSI Uyum Beyanı

Bundan böyle “ExpressVPN” olarak anılacak olan Express Technologies Ltd, cihazlarımızın 2023 Ürün Güvenliği ve Telekomünikasyon Altyapısı (İlgili Bağlantılı Ürünler için Güvenlik Gereksinimleri) Yönetmeliği’nin Schedule 1’de belirlenen güvenlik şartlarına tam olarak uyduğunu beyan eder.

Schedule 1, ExpressVPN markası ve onun iştiraklerini kapsayarak, ilgili bağlantılı ürünlerin üreticilerine uygulanabilir güvenlik zorunluluklarını belirler. Bu uyum şunları içerir:

Her cihaz, kullanıcı tarafından tanımlanan veya belirli bir sınıf veya türdeki cihazı hedefleyen otomatik saldırı riskini azaltan bir güvenlik mekanizması aracılığıyla oluşturulan benzersiz bir şifreye sahiptir. Kullanıcılar güvenlik açıklarını ExpressVPN’e e-posta yoluyla bildirebilirler security@expressvpn.com . Ayrıca, kullanıcılar güvenlik sorunu bildirimlerinin alındığına dair onay ve çözüm sağlanana kadar devam eden durum güncellemeleri alacaklardır. Daha fazla bilgi için lütfen Hata Ödülü Programımızı inceleyin. ExpressVPN, ürünlerimiz için belirlenen destek dönemi boyunca burada belirtildiği gibi güvenlik güncellemeleri sağlamayı taahhüt eder.

Express Technologies Ltd

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands