Denna artikel beskriver ett intyg om överensstämmelse för ExpressVPN Aircove och Aircove Go enligt Storbritanniens regelverk för Produkt- och Telekommunkationssäkerhet (PTSI).

PTSI Intyg om Överensstämmelse

Express Technologies Ltd, hädanefter kallat ”ExpressVPN”, hävdar härmed att våra enheter helt uppfyller säkerhetskraven i Schema 1 av The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023.

Schema 1 fastställer säkerhetskrav tillämpliga för tillverkare av relevanta uppkopplingsbara produkter, vilket inkluderar ExpressVPN och dess dotterbolag. Denna överensstämmelse inkluderar:

Varje enhet har ett unikt lösenord, antingen definierat av användaren eller genererat via en säkerhetsmekanism som minskar risken för automatiserade attacker mot en specifik klass eller typ av enhet. Användare kan rapportera sårbarheter till ExpressVPN via e-post på security@expressvpn.com . Dessutom kommer användare att få bekräftelse på mottagandet av säkerhetsproblemrapporter och efterföljande statusuppdateringar fram till lösning. För ytterligare detaljer, vänligen hänvisa till vår Bug Bounty-program . ExpressVPN åtar sig att leverera säkerhetsuppdateringar för våra produkter under den fördefinierade supportperioden specificerad här .

Express Technologies Ltd

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna