Este artigo detalha uma declaração de conformidade para o ExpressVPN Aircove e Aircove Go sob o regime de Segurança de Produtos e Infraestrutura de Telecomunicações (PTSI) do Reino Unido.

Declaração de Conformidade PTSI

Express Technologies Ltd, doravante denominada “ExpressVPN”, atesta que nossos dispositivos estão em total conformidade com os requisitos de segurança delineados no Anexo 1 do Regulamento de Segurança de Produtos e Infraestrutura de Telecomunicações (Requisitos de Segurança para Produtos Conectáveis Relevantes) de 2023.

O Anexo 1 estipula mandatos de segurança aplicáveis aos fabricantes de produtos conectáveis relevantes, abrangendo a marca ExpressVPN e suas subsidiárias. Esta conformidade inclui:

Cada dispositivo possui uma senha única, definida pelo usuário ou gerada por meio de um mecanismo de segurança que mitiga o risco de ataques automatizados direcionados a uma classe ou tipo específico de dispositivo. Os usuários podem relatar vulnerabilidades para o ExpressVPN via email em security@expressvpn.com . Além disso, os usuários receberão confirmação do recebimento dos relatórios de problemas de segurança e atualizações subsequentes de status até a resolução. Para mais detalhes, consulte nosso Programa de Bug Bounty . A ExpressVPN compromete-se a fornecer atualizações de segurança para nossos produtos durante o período de suporte pré-definido especificado aqui .

Express Technologies Ltd

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas