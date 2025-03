Dit artikel beschrijft een conformiteitsverklaring voor ExpressVPN Aircove en Aircove Go onder het VK’s Product Security and Telecommunications Infrastructure (PTSI) regime.

PSTI-conformiteitsverklaring

Express Technologies Ltd, hierna “ExpressVPN” genoemd, verklaart hierbij dat onze apparaten volledig voldoen aan de veiligheidsvereisten zoals uiteengezet in Bijlage 1 van de Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023.

Bijlage 1 specificeert de veiligheidsvereisten die van toepassing zijn op fabrikanten van relevante verbindbare producten, inclusief het merk ExpressVPN en zijn dochterondernemingen. Deze conformiteit omvat:

Elk apparaat heeft een uniek wachtwoord, hetzij door de gebruiker gedefinieerd of gegenereerd door een beveiligingsmechanisme dat het risico van geautomatiseerde aanvallen op een bepaalde klasse of type apparaat verkleint. Gebruikers kunnen kwetsbaarheden melden aan ExpressVPN via e-mail op security@expressvpn.com . Daarnaast ontvangen gebruikers een bevestiging van de ontvangst van meldingen over beveiligingsproblemen en daarna statusupdates totdat het probleem is opgelost. Voor meer details, raadpleeg alstublieft onze Bug Bounty Programma . ExpressVPN verplicht zich tot het leveren van beveiligingsupdates voor onze producten gedurende de vooraf gedefinieerde ondersteuningsperiode hier gespecificeerd .

Express Technologies Ltd

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden