Denne artikkelen gir detaljer om en samsvarserklæring for ExpressVPN Aircove og Aircove Go under Storbritannias Product Security and Telecommunications Infrastructure (PTSI) regime.

PTSI Samsvarserklæring

Express Technologies Ltd, heretter referert til som «ExpressVPN», erklærer herved at våre enheter fullt ut oppfyller sikkerhetskravene definert i Vedlegg 1 av The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023.

Vedlegg 1 fastsetter sikkerhetsmandater som gjelder for produsenter av relevante tilkoblede produkter, som omfatter ExpressVPN-merket og dets datterselskaper. Dette samsvaret omfatter:

Hver enhet har et unikt passord, enten definert av brukeren eller generert gjennom en sikkerhetsmekanisme som reduserer risikoen for automatiserte angrep som retter seg mot en bestemt klasse eller type enhet. Brukere kan rapportere sårbarheter til ExpressVPN via e-post til security@expressvpn.com . I tillegg vil brukere motta bekreftelse på mottak av sikkerhetsproblemrapporter og påfølgende statusoppdateringer frem til løsning. For ytterligere detaljer, vennligst se vår Bug Bounty-programmet . ExpressVPN forplikter seg til å levere sikkerhetsoppdateringer for våre produkter gjennom den forhåndsdefinerte supportperioden spesifisert her .

Express Technologies Ltd

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, De britiske jomfruøyene