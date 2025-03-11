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Эта статья описывает заявление о соответствии для ExpressVPN Aircove и Aircove Go в рамках режима обеспечения безопасности продукции и телекоммуникационной инфраструктуры (PTSI) Великобритании.

Заявление о соответствии PTSI

Express Technologies Ltd, далее именуемая «ExpressVPN», настоящим утверждает, что наши устройства полностью соответствуют требованиям безопасности, изложенным в Приложении 1 Правил обеспечения безопасности продукции и телекоммуникационной инфраструктуры (требования безопасности для соответствующей подключаемой продукции) 2023 года.

Приложение 1 устанавливает обязательства по безопасности, применимые к производителям соответствующих подключаемых продуктов, включая бренд ExpressVPN и его дочерние компании. Это соответствие включает:

  1. Каждое устройство имеет уникальный пароль, либо заданный пользователем, либо сгенерированный посредством механизма безопасности, снижая риск автоматизированных атак, нацеленных на определенный класс или тип устройства.
  2. Пользователи могут сообщать о уязвимостях ExpressVPN по электронной почте на адрес security@expressvpn.com. Кроме того, пользователи получат подтверждение получения отчетов о проблемах с безопасностью и последующую информацию о статусе до их разрешения. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к нашему Программа поощрения за поиск багов.
  3. ExpressVPN обязуется предоставлять обновления безопасности для наших продуктов в течение заранее определенного периода службы поддержки указанного здесь.

Express Technologies Ltd
Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Британские Виргинские острова

 

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