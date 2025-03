Denne artikel beskriver en overensstemmelseserklæring for ExpressVPN Aircove og Aircove Go under Storbritanniens Product Security and Telecommunications Infrastructure (PTSI) regime.

PTSI Overensstemmelseserklæring

Express Technologies Ltd, herefter benævnt “ExpressVPN”, bekræfter hermed, at vores enheder fuldt ud opfylder sikkerhedskravene beskrevet i Bilag 1 i The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Sikkerhedskrav for Relevante Forbindelige Produkter) Regulations 2023.

Bilag 1 fastsætter sikkerhedskrav gældende for producenter af relevante forbindelige produkter, der omfatter ExpressVPN-brandet og dets datterselskaber. Denne overensstemmelse omfatter:

Hver enhed har en unik adgangskode, enten defineret af brugeren eller genereret gennem en sikkerhedsmekanisme, der reducerer risikoen for automatiserede angreb rettet mod en bestemt klasse eller type af enhed. Brugere kan rapportere sårbarheder til ExpressVPN via e-mail på security@expressvpn.com . Yderligere vil brugere modtage bekræftelse på modtagelse af rapporter om sikkerhedsproblemer og efterfølgende statusopdateringer indtil løsning. For yderligere detaljer, se venligst vores Bug Bounty Program . ExpressVPN forpligter sig til at levere sikkerhedsopdateringer til vores produkter gennem hele den foruddefinerede supportperiode angivet her .

Express Technologies Ltd

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands