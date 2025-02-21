ExpressVPN Hediye Kartları hakkında sorularınız mı var? Cevaplarınızı burada bulabilirsiniz.

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ExpressVPN Hediye Kartımı nasıl kullanırım?

ExpressVPN’e yeniyseniz:

expressvpn.com/redeem adresine gidin ve kullanım kodu alanına kodunuzu girin. Aboneliğinizi kullanmak için talimatları izleyin.

Zaten bir ExpressVPN aboneniz varsa:

ExpressVPN hesabınıza giriş yapın. Yan menüden Kodu Kullan‘u seçin ve aboneliğinizi kullanmak için talimatları izleyin. Kullanılan aylar, mevcut aboneliğinizin sonuna otomatik olarak eklenecektir.

Not: Bulunduğunuz yere bağlı olarak, ExpressVPN hesap panelinizin görünümü farklılık gösterebilir. Aşağıda, görebileceğiniz iki olası düzenin ekran görüntülerini ve her iki düzenin de Kodu Kullan‘ın nerede bulunduğunu ekledik.

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ExpressVPN Hediye Kartım devredilebilir mi?

Hediye kartları, kullanılmadan önce devredilebilir, yani hediye kartı satın alabilir ve bunları arkadaşlarınıza ve ailenize hediye edebilirsiniz. Bir hediye kartının kullanım kodu kullanıldıktan sonra, aynı ExpressVPN aboneliği için tekrar kullanılamaz. Hediye kartı yeniden satılamaz ve yetkisiz satıcılardan satın alınan hediye kartları için destek sağlayamayız.

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Neden kullanım kodum “geçersiz”?

Kullanım kodunuzun geçersiz olmasının birkaç nedeni vardır:

Zaten kullanılmış

Satıcınız tarafından etkinleştirilmemiş

Alfasayısal kod yanlış girilmiş

Lütfen kullanım kodunuzu doğru girdiğinizden emin olun. ExpressVPN Hediye Kartınızı kullanmaya devam ederken sorun yaşıyorsanız, ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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ExpressVPN Hediye Kartım ne zaman süresi dolacak?

ExpressVPN Hediye Kartınızın son kullanma tarihi yoktur, bu yüzden istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

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Bir ExpressVPN Hediye Kartı kaç kez kullanılabilir?

Her ExpressVPN Hediye Kartı yalnızca bir kez kullanılabilir.

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Mevcut bir kullanıcıyım, ExpressVPN Hediye Kartı kullanmam abonelik süremi uzatır mı?

ExpressVPN Hediye Kartınızı kullanırken ExpressVPN hesabınıza giriş yapmışsanız, kullanılabilir abonelik süresi otomatik olarak mevcut aboneliğinizin sonuna eklenecektir.

Alternatif olarak, farklı bir e-posta adresi kullanırsanız, ExpressVPN Hediye Kartınızı kullanırken yeni bir abonelik oluşturulacaktır. Yeni aboneliğinizi mevcut bir abonelikle birleştirmek isterseniz, lütfen ile iletişime geçin.

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Mevcut bir kullanıcıyım ama ExpressVPN hesap oturumumu açmadan ExpressVPN Hediye Kartımı yanlışlıkla kullandım. Ne yapmalıyım?

ExpressVPN Hediye Kartınızı kullanırken ExpressVPN hesabınıza giriş yapmadıysanız, mevcut planınızı uzatmak yerine, kullanılabilir abonelik hesabınızda ayrı bir abonelik olarak eklenecektir. Mevcut aboneliğinizi uzatmak isterseniz, ile iletişime geçin.

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ExpressVPN Hediye Kartımı kullandıktan sonra bir onay e-postası almadım

Bir kaç dakika bekleyin ve spam ve gereksiz e-posta kutularınızı kontrol ettiğinizden emin olun. Onay e-postasını hala almadıysanız, ile iletişime geçin.

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ExpressVPN Hediye Kartımı kullanırken bir abonelik planı için ücretlendirilecek miyim?

Hayır, kullanılmış abonelik döneminiz için ücretlendirilmeyeceksiniz.

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Birden fazla ExpressVPN Hediye Kartı kullanabilir miyim?

Evet, bunu yapabilirsiniz. Her bir ExpressVPN Hediye Kartını ayrı ayrı kullanmanız ve her hediye kartı için tek seferde kullanım sürecini tamamlamanız gerekecektir.

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Kullanılmış aboneliğim otomatik olarak yenilenecek mi?

Evet. Bir ödeme yöntemi girerken (veya mevcut bir hesap için bir ödeme yöntemi kayıtlıysa) ve otomatik yenilemeniz açıksa, aboneliğiniz, abonelik sürenizin sonunda, yeni bir plan için geçerli yenileme fiyatı üzerinden otomatik olarak yenilenecektir.

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Kullanılmış aboneliğim ExpressVPN’in 30 günlük para iade garantisi kapsamında mı olacak?

Hayır. ExpressVPN Hediye Kartınızı kullandıktan sonra, kullanılmış aboneliğinizi iptal etme, tekrar kullanma veya 30 günlük para iade garantimiz kapsamında geri ödeme alma imkanınız olmayacaktır.

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