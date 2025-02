Heb je vragen over ExpressVPN-cadeaubonnen? Je kunt je antwoorden hier vinden.

Als je een vraag hebt waarop je het antwoord niet kunt vinden op deze pagina, kun je voor verder vragen.

Hoe verzilver ik mijn ExpressVPN-cadeaubon?

Als je nieuw bent bij ExpressVPN:

Ga naar expressvpn.com/redeem en voer je inwisselcode in het veld voor inwisselcodes in. Volg de instructies om je abonnement in te wisselen.

Als je al een ExpressVPN-abonnement hebt:

Log in op je ExpressVPN-account. Selecteer Code Inwisselen uit het zijmenu en volg de instructies om je abonnement in te wisselen. Je ingewisselde maanden worden automatisch toegevoegd aan het einde van je huidige abonnement.

Let op: Afhankelijk van waar je je bevindt, kan de indeling van je ExpressVPN-accountdashboard verschillen. Hieronder hebben we screenshots opgenomen van de twee mogelijke lay-outs die je kunt zien, evenals waar Code Inwisselen in beide lay-outs zich bevindt.

Terug naar boven

Is mijn ExpressVPN-cadeaubon overdraagbaar?

Cadeaubonnen zijn overdraagbaar voordat ze worden ingewisseld, wat betekent dat je cadeaubonnen kunt kopen en cadeau kunt doen aan je vrienden en familie. Zodra de inwisselcode van een cadeaubon is ingewisseld, kan deze niet opnieuw worden gebruikt om een ExpressVPN-abonnement te claimen. Een cadeaubon mag niet worden doorverkocht, en we kunnen geen ondersteuning bieden voor cadeaubonnen die zijn gekocht bij niet-geautoriseerde verkopers.

Terug naar boven

Waarom is mijn inwisselcode “ongeldig”?

Er zijn verschillende redenen waarom je inwisselcode ongeldig kan zijn:

Hij is al ingewisseld

Hij is niet geactiveerd door je verkoper

De alfanumerieke code is onjuist ingevoerd

Controleer of je je inwisselcode correct hebt ingevoerd. Als je nog steeds problemen ondervindt met het inwisselen van je ExpressVPN-cadeaubon, neem dan contact op met de Helpdesk van ExpressVPN.

Terug naar boven

Wanneer verloopt mijn ExpressVPN-cadeaubon?

Je ExpressVPN-cadeaubon heeft geen vervaldatum, dus je kunt hem op elk moment inwisselen.

Terug naar boven

Hoe vaak kan een ExpressVPN-cadeaubon worden ingewisseld?

Elke ExpressVPN-cadeaubon kan slechts één keer worden ingewisseld.

Terug naar boven

Ik ben een bestaande gebruiker, verlengt het inwisselen van een ExpressVPN-cadeaubon mijn abonnement?

Als je bent ingelogd op je ExpressVPN-account terwijl je je ExpressVPN-cadeaubon inwisselt, wordt de ingewisselde abonnementsperiode automatisch toegevoegd aan het einde van je bestaande abonnement.

Anders, als je niet hetzelfde e-mailadres gebruikt, wordt er een nieuw abonnement aangemaakt bij het inwisselen van je ExpressVPN-cadeaubon. Als je je nieuwe abonnement wilt combineren met een bestaand abonnement, neem dan contact op met .

Terug naar boven

Ik ben een bestaande gebruiker maar heb per ongeluk mijn ExpressVPN-cadeaubon ingewisseld zonder in te loggen op mijn ExpressVPN-account. Wat moet ik doen?

Als je niet was ingelogd op je ExpressVPN-account terwijl je je ExpressVPN-cadeaubon inwisselde, wordt je ingewisselde abonnement toegevoegd als een apart abonnement op je account in plaats van je bestaande plan te verlengen. Als je je bestaande abonnement in plaats daarvan wilt verlengen, .

Terug naar boven

Ik heb geen bevestigingse-mail ontvangen nadat ik mijn ExpressVPN-cadeaubon had ingewisseld

Wacht een paar minuten en controleer je spam- en ongewenste e-mailmappen. Als je nog steeds geen bevestigingse-mail hebt ontvangen, .

Terug naar boven

Wordt ik in rekening gebracht voor een abonnement wanneer ik mijn ExpressVPN-cadeaubon inwissel?

Nee, je wordt niet in rekening gebracht voor je ingewisselde abonnementsperiode.

Terug naar boven

Kan ik meerdere ExpressVPN-cadeaubonnen inwisselen?

Ja, dat kan. Je moet elke ExpressVPN-cadeaubon afzonderlijk inwisselen en het inwisselproces voor elke cadeaubon één voor één doorlopen.

Terug naar boven

Wordt mijn ingewisselde abonnement automatisch verlengd?

Ja. als je een betaalmethode invoert tijdens het inwisselen (of een betaalmethode hebt opgeslagen voor een bestaand account), en je automatisch verlengen hebt ingeschakeld, wordt je abonnement automatisch verlengd tegen de geldende verlengingsprijs voor een nieuw plan aan het einde van je abonnement.

Terug naar boven

Valt mijn ingewisselde abonnement onder de 30 dagen geld-terug-garantie van ExpressVPN?

Nee. Nadat je je ExpressVPN-cadeaubon hebt ingewisseld, kun je je ingewisselde abonnement niet annuleren, niet opnieuw inwisselen, of een terugbetaling verkrijgen volgens onze 30 dagen geld-terug-garantie.

Terug naar boven