У вас есть вопросы о подарочных картах ExpressVPN? Вы можете найти ответы здесь.

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Как мне использовать подарочную карту ExpressVPN?

Если вы новичок в ExpressVPN:

Перейдите на expressvpn.com/redeem и введите код активации в соответствующее поле. Следуйте инструкциям, чтобы активировать свою подписку.

Если вы уже являетесь подписчиком ExpressVPN:

Войдите в свой аккаунт ExpressVPN. Выберите Активировать код в боковом меню и следуйте инструкциям для активации вашей подписки. Ваши активированные месяцы будут автоматически добавлены к концу вашего текущего периода подписки.

Примечание: В зависимости от вашего местонахождения, оформление панели управления вашего аккаунта в ExpressVPN может отличаться. Ниже приведены скриншоты двух возможных макетов, которые вы можете увидеть, а также местоположение кнопки Активировать код в обоих макетах.

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Можно ли передавать мою подарочную карту ExpressVPN другому лицу?

Подарочные карты можно передавать до активации, то есть вы можете купить подарочные карты и подарить их своим друзьям и семье. Как только код активации подарочной карты будет использован, он не может быть применен для получения подписки ExpressVPN снова. Подарочная карта не может быть перепродана, и мы не можем предоставить поддержку для подарочных карт, купленных у неавторизованных продавцов.

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Почему мой код активации «неверный»?

Существует несколько причин, по которым ваш код активации может быть недействителен:

Он уже был использован

Он не был активирован вашим продавцом

Код введен неправильно

Пожалуйста, проверьте, правильно ли вы ввели код активации. Если вы продолжаете испытывать проблемы с активацией подарочной карты ExpressVPN, свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN.

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Когда истекает срок действия моей подарочной карты ExpressVPN?

Ваша подарочная карта ExpressVPN не имеет срока действия, так что вы можете активировать её в любое время.

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Сколько раз можно использовать подарочную карту ExpressVPN?

Каждая подарочная карта ExpressVPN может быть использована только один раз.

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Я уже являюсь пользователем, продлит ли использование подарочной карты ExpressVPN мою подписку?

Если вы вошли в свой аккаунт ExpressVPN, используя подарочную карту ExpressVPN, активированный период подписки будет автоматически добавлен в конец вашего текущего периода подписки.

В противном случае, если вы не используете тот же адрес электронной почты, при активации вашей подарочной карты ExpressVPN будет создана новая подписка. Если вы хотите объединить новую подписку с существующей, пожалуйста, свяжитесь с .

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Я уже являюсь пользователем, но случайно активировал подарочную карту ExpressVPN без входа в свой аккаунт ExpressVPN. Что делать?

Если вы не вошли в свой аккаунт ExpressVPN при активации подарочной карты ExpressVPN, ваш активированный срок подписки будет добавлен как отдельная подписка на вашем аккаунте вместо продления существующего плана. Если вы хотите продлить свою существующую подписку, .

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Я не получил подтверждающее сообщение после использования подарочной карты ExpressVPN

Подождите несколько минут и обязательно проверьте папки спама и нежелательной почты. Если вы все еще не получили подтверждающее письмо, пожалуйста, .

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Будет ли взиматься плата за план подписки при использовании подарочной карты ExpressVPN?

Нет, плата за активированный срок подписки не будет взиматься.

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Могу ли я использовать несколько подарочных карт ExpressVPN?

Да, можете. Вам необходимо активировать каждую подарочную карту ExpressVPN отдельно и пройти процесс активации для каждой подарочной карты поочередно.

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Будет ли моя активированная подписка автоматически продлена?

Да. если вы вводите способ оплаты при активации (или у вас уже есть способ оплаты в вашем аккаунте), и автоматическое продление включено, ваша подписка будет автоматически обновлена по действующей цене обновления для нового плана в конце вашей подписки.

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Будет ли моя активированная подписка покрыта 30-дневной гарантией возврата денег от ExpressVPN?

Нет. Как только вы активировали свою подарочную карту ExpressVPN, вы не сможете отменить активированную подписку, активировать её снова или получить возврат в рамках нашей 30-дневной гарантии возврата денег.

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