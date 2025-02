Vous avez des questions sur les cartes cadeaux ExpressVPN ? Vous pouvez trouver vos réponses ici.

Comment puis-je utiliser ma carte cadeau ExpressVPN ?

Si vous êtes nouveau chez ExpressVPN :

Allez sur expressvpn.com/redeem et entrez votre code de réduction dans le champ prévu à cet effet. Suivez les instructions pour utiliser votre abonnement.

Si vous êtes déjà abonné à ExpressVPN :

Connectez-vous à votre compte ExpressVPN. Sélectionnez Utiliser le code dans le menu latéral et suivez les instructions pour utiliser votre abonnement. Vos mois utilisés seront automatiquement ajoutés à la fin de votre abonnement actuel.

Remarque : Selon votre emplacement, la disposition de votre tableau de bord de compte ExpressVPN peut différer. Ci-dessous, nous avons inclus des captures d’écran des deux dispositions possibles que vous pourriez voir, ainsi que l’endroit où Utiliser le code se trouve dans les deux dispositions.

Ma carte cadeau ExpressVPN est-elle transférable ?

Les cartes cadeaux sont transférables avant utilisation, ce qui signifie que vous pouvez acheter des cartes cadeaux et les offrir à vos amis et à votre famille. Une fois le code de réduction d’une carte cadeau utilisé, il ne peut plus être utilisé pour réclamer un abonnement ExpressVPN. Une carte cadeau ne peut pas être revendue, et nous ne pouvons pas assurer de support pour les cartes cadeaux achetées auprès de vendeurs non autorisés.

Pourquoi mon code de réduction est-il « invalide » ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles votre code de réduction peut être invalide :

Il a déjà été utilisé

Il n’a pas été activé par votre commerçant

Le code alphanumérique a été saisi incorrectement

Veuillez vérifier que vous avez saisi correctement votre code de réduction. Si vous continuez à rencontrer des problèmes pour utiliser votre carte cadeau ExpressVPN, contactez l’Équipe de support client ExpressVPN.

Quand ma carte cadeau ExpressVPN expirera-t-elle ?

Votre carte cadeau ExpressVPN n’a pas de date d’expiration, vous pouvez donc l’utiliser à tout moment.

Combien de fois une carte cadeau ExpressVPN peut-elle être utilisée ?

Chaque carte cadeau ExpressVPN ne peut être utilisée qu’une seule fois.

Je suis un utilisateur existant, utiliser une carte cadeau ExpressVPN prolongera-t-il mon abonnement ?

Si vous êtes connecté à votre compte ExpressVPN lors de l’utilisation de votre carte cadeau ExpressVPN, la période d’abonnement utilisée sera automatiquement ajoutée à la fin de votre abonnement existant.

Si vous utilisez une autre adresse e-mail, un nouvel abonnement sera créé lors de l’utilisation de votre carte cadeau ExpressVPN. Si vous souhaitez combiner votre nouvel abonnement avec un abonnement existant, veuillez contacter .

Je suis un utilisateur existant mais j’ai accidentellement utilisé ma carte cadeau ExpressVPN sans me connecter à mon compte ExpressVPN. Que dois-je faire ?

Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte ExpressVPN lors de l’utilisation de votre carte cadeau ExpressVPN, votre abonnement utilisé sera ajouté comme un abonnement séparé sur votre compte au lieu de prolonger votre plan existant. Si vous souhaitez prolonger votre abonnement existant à la place, .

Je n’ai pas reçu d’e-mail de confirmation après avoir utilisé ma carte cadeau ExpressVPN

Attendez quelques minutes, et assurez-vous de vérifier vos dossiers de courriers indésirables et de spams. Si vous n’avez toujours pas reçu l’e-mail de confirmation, veuillez .

Serai-je facturé pour un plan d’abonnement lors de l’utilisation de ma carte cadeau ExpressVPN ?

Non, vous ne serez pas facturé pour la période d’abonnement utilisée.

Puis-je utiliser plusieurs cartes cadeaux ExpressVPN ?

Oui. Vous devrez utiliser chaque carte cadeau ExpressVPN séparément et suivre le processus d’utilisation pour chaque carte une par une.

Mon abonnement utilisé se renouvellera-t-il automatiquement ?

Oui ! si vous entrez un moyen de paiement lors de l’utilisation (ou si vous avez déjà un moyen de paiement enregistré pour un compte existant) et avez activé votre renouvellement automatique, votre abonnement sera renouvelé automatiquement au tarif de renouvellement en vigueur pour un nouveau plan à la fin de votre abonnement.

Mon abonnement utilisé sera-t-il couvert par la garantie 30 jours satisfait ou remboursé d’ExpressVPN ?

Non. Une fois que vous avez utilisé votre carte cadeau ExpressVPN, vous ne pourrez pas annuler votre abonnement utilisé, l’utiliser à nouveau, ni obtenir un remboursement dans le cadre de notre garantie 30 jours satisfait ou remboursé.

