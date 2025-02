Har du spørsmål om ExpressVPN gavekort? Du kan finne svarene dine her.

Hvis du har et spørsmål som du ikke finner svar på på denne siden, kan du for videre spørsmål.

Hvordan løser jeg inn mitt ExpressVPN gavekort?

Hvis du er ny hos ExpressVPN:

Gå til expressvpn.com/redeem og skriv inn innløsningskoden din i feltet for innløsningskode. Følg instruksjonene for å løse inn abonnementet ditt.

Hvis du allerede er ExpressVPN-abonnent:

Logg inn på din ExpressVPN-konto. Velg Løs inn kode fra sidemenyen og følg instruksjonene for å løse inn abonnementet ditt. Dine innløste måneder vil automatisk bli lagt til slutten av ditt nåværende abonnement.

Merk: Avhengig av hvor du befinner deg, kan utformingen av din ExpressVPN-kontotavle variere. Nedenfor har vi inkludert skjermbilder av de to mulige utforminger du kanskje ser, samt hvor Løs inn kode er plassert i begge layoutene.

Tilbake til toppen

Er mitt ExpressVPN gavekort overførbart?

Gavekort er overførbare før innløsning, noe som betyr at du kan kjøpe gavekort og gi dem til venner og familie. Når en gavekorts innløsningskode er innløst, kan den ikke brukes til å kreve et ExpressVPN-abonnement igjen. Et gavekort kan ikke videreselges, og vi kan ikke tilby støtte for gavekort kjøpt fra uautoriserte selgere.

Tilbake til toppen

Hvorfor er innløsningskoden min «ugyldig»?

Det er flere grunner til at innløsningskoden din kan være ugyldig:

Den har allerede blitt innløst

Den har ikke blitt aktivert av din forhandler

Den alfanumeriske koden ble skrevet inn feil

Vennligst sjekk at du skrev inn innløsningskoden din riktig. Hvis du fortsatt har problemer med å løse inn ditt ExpressVPN gavekort, kontakt ExpressVPN Support Teamet.

Tilbake til toppen

Når utløper ExpressVPN gavekortet mitt?

Ditt ExpressVPN gavekort har ingen utløpsdato, så du kan løse det inn når som helst.

Tilbake til toppen

Hvor mange ganger kan et ExpressVPN gavekort løses inn?

Hvert ExpressVPN gavekort kan bare løses inn én gang.

Tilbake til toppen

Jeg er en eksisterende bruker, vil innløsning av et ExpressVPN gavekort forlenge abonnementet mitt?

Hvis du er logget inn på din ExpressVPN-konto mens du løser inn ditt ExpressVPN gavekort, vil den innløste abonnementsperioden automatisk bli lagt til slutten av ditt eksisterende abonnement.

Alternativt, hvis du ikke bruker samme emailadresse, vil et nytt abonnement bli opprettet når du løser inn ditt ExpressVPN gavekort. Hvis du ønsker å kombinere ditt nye abonnement med et eksisterende, vennligst ta kontakt med .

Tilbake til toppen

Jeg er en eksisterende bruker, men løste ved et uhell inn mitt ExpressVPN gavekort uten å logge inn på min ExpressVPN-konto. Hva bør jeg gjøre?

Hvis du ikke logget inn på din ExpressVPN-konto mens du løste inn ditt ExpressVPN gavekort, vil ditt innløste abonnement bli lagt til som et separat abonnement på din konto istedenfor å forlenge din eksisterende plan. Hvis du ønsker å forlenge ditt eksisterende abonnement isteden, .

Tilbake til toppen

Jeg mottok ikke en bekreftelsesemail etter å ha løst inn mitt ExpressVPN gavekort

Vent opptil noen minutter, og sørg for å sjekke søppelpost og uønsket epost-mapper. Hvis du fortsatt ikke har mottatt bekreftelsesemailen, vennligst .

Tilbake til toppen

Vil jeg bli belastet for en abonnementsplan når jeg løser inn mitt ExpressVPN gavekort?

Nei, du vil ikke bli belastet for din innløste abonnementsperiode.

Tilbake til toppen

Kan jeg løse inn flere ExpressVPN gavekort?

Ja, det kan du. Du må løse inn hvert ExpressVPN gavekort separat og gå gjennom innløsningsprosessen for hvert gavekort én om gangen.

Tilbake til toppen

Vil mitt innløste abonnement fornyes automatisk?

Ja. hvis du oppgir en betalingsmetode under innløsning (eller har en betalingsmetode registrert for en eksisterende konto) og har automatisk fornyelse aktivert, vil abonnementet ditt bli fornyet automatisk til den gjeldende fornyelsesprisen for en ny plan ved slutten av abonnementet ditt.

Tilbake til toppen

Vil mitt innløste abonnement være dekket av ExpressVPNs 30-dagers pengene-tilbake-garanti?

Nei. Når du har løst inn ditt ExpressVPN gavekort, vil du ikke være i stand til å kansellere ditt innløste abonnement, løse det inn igjen eller få en tilbakebetaling under vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti.

Tilbake til toppen