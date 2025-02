Har du spørgsmål om ExpressVPN gavekort? Du kan finde dine svar her.

Hvis du har et spørgsmål, du ikke kan finde svar på på denne side, kan du for yderligere spørgsmål.

Hvordan indløser jeg mit ExpressVPN gavekort?

Hvis du er ny hos ExpressVPN:

Gå til expressvpn.com/redeem og indtast din indløsningskode i feltet til indløsningskode. Følg instruktionerne for at indløse dit abonnement.

Hvis du allerede har et ExpressVPN-abonnement:

Log ind på din ExpressVPN-konto. Vælg Indløs kode fra sidemenuen og følg instruktionerne for at indløse dit abonnement. Dine indløste måneder vil automatisk blive tilføjet til slutningen af dit nuværende abonnement.

Bemærk: Afhængigt af hvor du er placeret, kan layoutet på dit ExpressVPN-konto-dashboard variere. Nedenfor har vi inkluderet skærmbilleder af de to mulige layout, du kan se, samt hvor Indløs kode er placeret i begge layouts.

Er mit ExpressVPN gavekort overdrageligt?

Gavekort er overdragelige før indløsning, hvilket betyder, at du kan købe gavekort og give dem til dine venner og familie. Når en gavekortindløsningskode er blevet indløst, kan den ikke bruges til at kræve et ExpressVPN-abonnement igen. Et gavekort må ikke videresælges, og vi kan ikke yde support til gavekort købt fra uautoriserede sælgere.

Hvorfor er min indløsningskode “ugyldig”?

Der er flere grunde til, at din indløsningskode kan være ugyldig:

Den er allerede blevet indløst

Den er ikke blevet aktiveret af din forhandler

Den alfanumeriske kode blev indtastet forkert

Kontroller venligst, at du har indtastet din indløsningskode korrekt. Hvis du fortsat har problemer med at indløse dit ExpressVPN gavekort, kontakt ExpressVPN’s supportteam.

Hvornår udløber mit ExpressVPN gavekort?

Dit ExpressVPN gavekort har ingen udløbsdato, så du kan indløse det når som helst.

Hvor mange gange kan et ExpressVPN gavekort indløses?

Hvert ExpressVPN gavekort kan kun indløses én gang.

Jeg er en eksisterende bruger, vil indløsning af et ExpressVPN gavekort forlænge mit abonnement?

Hvis du er logget ind på din ExpressVPN-konto, mens du indløser dit ExpressVPN gavekort, vil den indløste abonnementsperiode automatisk blive tilføjet til slutningen af dit eksisterende abonnement.

Alternativt, hvis du ikke bruger den samme e-mail-adresse, oprettes der et nyt abonnement, når du indløser dit ExpressVPN gavekort. Hvis du ønsker at kombinere dit nye abonnement med et eksisterende, kan du kontakte .

Jeg er en eksisterende bruger, men indløste ved en fejl mit ExpressVPN gavekort uden at logge ind på min ExpressVPN-konto. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du ikke er logget ind på din ExpressVPN-konto, mens du indløser dit ExpressVPN gavekort, vil dit indløste abonnement blive tilføjet som et separat abonnement på din konto i stedet for at forlænge din eksisterende plan. Hvis du ønsker at forlænge dit eksisterende abonnement i stedet, kontakt .

Jeg modtog ikke en bekræftelses-e-mail efter at have indløst mit ExpressVPN gavekort

Vent et par minutter, og sørg for at tjekke dine spam- og junk-e-mail-mapper. Hvis du stadig ikke har modtaget bekræftelses-e-mailen, kontakt venligst .

Bliver jeg opkrævet for en abonnementplan, når jeg indløser mit ExpressVPN gavekort?

Nej, du vil ikke blive opkrævet for din indløste abonnementsperiode.

Kan jeg indløse flere ExpressVPN gavekort?

Ja, du kan. Du skal indløse hvert ExpressVPN gavekort separat og gennemgå indløsningsprocessen for hvert gavekort én ad gangen.

Vil mit indløste abonnement automatisk blive fornyet?

Ja. hvis du indtaster en betalingsmetode under indløsningen (eller har en betalingsmetode gemt på en eksisterende konto), og har din automatiske fornyelse slået til, vil dit abonnement automatisk blive fornyet til den gældende fornyelsespris for en ny plan ved slutningen af dit abonnement.

Vil mit indløste abonnement være dækket af ExpressVPN’s 30 dages fuld returret?

Nej. Når du først har indløst dit ExpressVPN gavekort, vil du ikke være i stand til at annullere dit indløst abonnement, indløse det igen eller få en refusion i henhold til vores 30 dages fuld returret.

