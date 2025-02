Hai domande sulle Gift Card di ExpressVPN? Puoi trovare le tue risposte qui.

Se hai una domanda a cui non trovi risposta su questa pagina, puoi per ulteriori domande.

Come riscatto la mia Gift Card di ExpressVPN?

Se sei nuovo su ExpressVPN:

Vai su expressvpn.com/redeem e inserisci il tuo codice di riscatto nel campo codice di riscatto. Segui le istruzioni per riscattare il tuo abbonamento.

Se sei un abbonato ExpressVPN esistente:

Accedi al tuo account ExpressVPN. Seleziona Codice di riscatto dal menu laterale e segui le istruzioni per riscattare il tuo abbonamento. I mesi riscattati verranno automaticamente aggiunti alla fine del tuo abbonamento attuale.

Nota: A seconda di dove ti trovi, il layout del cruscotto del tuo account ExpressVPN potrebbe variare. Di seguito abbiamo incluso schermate dei due possibili layout che potresti vedere, nonché dove si trova Codice di riscatto in entrambi i layout.

La mia Gift Card di ExpressVPN è trasferibile?

Le gift card sono trasferibili prima del riscatto, il che significa che puoi acquistare gift card e regalarle ai tuoi amici e familiari. Una volta riscattato il codice di riscatto di una gift card, non può essere utilizzato per richiedere nuovamente un abbonamento ExpressVPN. Una gift card non può essere rivenduta e non possiamo fornire supporto per le gift card acquistate da venditori non autorizzati.

Perché il mio codice di riscatto è “non valido”?

Ci sono diversi motivi per cui il tuo codice di riscatto potrebbe essere non valido:

È già stato riscattato

Non è stato attivato dal tuo commerciante

Il codice alfanumerico è stato inserito in modo errato

Si prega di verificare di aver inserito correttamente il codice di riscatto. Se continui a riscontrare problemi nel riscattare la tua Gift Card di ExpressVPN, contatta il Team di supporto ExpressVPN.

Quando scadrà la mia Gift Card di ExpressVPN?

La tua Gift Card di ExpressVPN non ha una data di scadenza, quindi puoi riscattarla in qualsiasi momento.

Quante volte può essere riscattata una Gift Card di ExpressVPN?

Ogni Gift Card di ExpressVPN può essere riscattata una sola volta.

Sono un utente esistente, riscattare una Gift Card di ExpressVPN estenderà il mio abbonamento?

Se hai effettuato l’accesso al tuo account ExpressVPN mentre riscatti la tua Gift Card di ExpressVPN, il periodo di abbonamento riscattato verrà automaticamente aggiunto alla fine del tuo abbonamento esistente.

In alternativa, se non utilizzi lo stesso indirizzo email, verrà creato un nuovo abbonamento al momento del riscatto della tua Gift Card di ExpressVPN. Se desideri combinare il tuo nuovo abbonamento con uno esistente, contatta .

Sono un utente esistente ma ho riscattato per errore la mia Gift Card di ExpressVPN senza accedere al mio account ExpressVPN. Cosa devo fare?

Se non hai effettuato l’accesso al tuo account ExpressVPN mentre riscatti la tua Gift Card di ExpressVPN, il tuo abbonamento riscattato verrà aggiunto come abbonamento separato sul tuo account invece di estendere il tuo piano esistente. Se desideri invece estendere il tuo abbonamento esistente, .

Non ho ricevuto un’email di conferma dopo aver riscattato la mia Gift Card di ExpressVPN

Attendi alcuni minuti e assicurati di controllare le cartelle di spam e posta indesiderata. Se non hai ancora ricevuto l’email di conferma, .

Mi verrà addebitato un piano di abbonamento quando riscatto la mia Gift Card di ExpressVPN?

No, non ti verrà addebitato il termine del tuo abbonamento riscattato.

Posso riscattare più Gift Card di ExpressVPN?

Sì, puoi farlo. Dovrai riscattare ogni Gift Card di ExpressVPN separatamente e seguire il processo di riscatto per ciascuna gift card una alla volta.

Il mio abbonamento riscattato si rinnoverà automaticamente?

Sì. se inserisci un metodo di pagamento durante il riscatto (o hai un metodo di pagamento registrato su un account esistente), e hai attivato il rinnovo automatico, il tuo abbonamento verrà rinnovato automaticamente al prezzo di rinnovo prevalente per un nuovo piano alla fine del tuo abbonamento.

Il mio abbonamento riscattato sarà coperto dal rimborso garantito entro 30 giorni di ExpressVPN?

No. Una volta riscattata la tua Gift Card di ExpressVPN, non potrai annullare il tuo abbonamento riscattato, riscattarlo di nuovo o ottenere un rimborso con il nostro rimborso garantito entro 30 giorni.

