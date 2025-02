¿Tiene preguntas sobre las Tarjetas de Regalo de ExpressVPN? Aquí puede encontrar sus respuestas.

Si tiene una pregunta cuya respuesta no encuentra en esta página, puede para obtener más información.

¿Cómo puedo canjear mi Tarjeta de Regalo de ExpressVPN?

Si es nuevo en ExpressVPN:

Vaya a expressvpn.com/redeem e introduzca su código de canje en el campo de código de canje. Siga las instrucciones para canjear su suscripción.

Si ya es suscriptor de ExpressVPN:

Inicie sesión en su cuenta de ExpressVPN. Seleccione Canjear Código desde el menú lateral y siga las instrucciones para canjear su suscripción. Sus meses canjeados se añadirán automáticamente al final de su suscripción actual.

Nota: Dependiendo de su ubicación, el diseño de su tablero de cuenta de ExpressVPN puede diferir. A continuación, hemos incluido capturas de pantalla de los dos posibles diseños que podría ver, así como dónde se encuentra Canjear Código en ambos diseños.

¿Mi Tarjeta de Regalo de ExpressVPN es transferible?

Las tarjetas de regalo son transferibles antes del canje, lo que significa que puede comprarlas y regalarlas a sus amigos y familiares. Una vez que se canjea el código de una tarjeta de regalo, no se puede volver a usar para reclamar una suscripción a ExpressVPN. Una tarjeta de regalo no puede ser revendida, y no podemos proporcionar soporte para tarjetas de regalo adquiridas de vendedores no autorizados.

¿Por qué mi código de canje es “inválido”?

Hay varias razones por las que su código de canje puede ser inválido:

Ya ha sido canjeado

No ha sido activado por su comerciante

El código alfanumérico se introdujo incorrectamente

Por favor, verifique que haya introducido su código de canje correctamente. Si sigue teniendo problemas para canjear su Tarjeta de Regalo de ExpressVPN, comuníquese con el Equipo de soporte técnico de ExpressVPN.

¿Cuándo expirará mi Tarjeta de Regalo de ExpressVPN?

Su Tarjeta de Regalo de ExpressVPN no tiene fecha de vencimiento, por lo que puede canjearla en cualquier momento.

¿Cuántas veces se puede canjear una Tarjeta de Regalo de ExpressVPN?

Cada Tarjeta de Regalo de ExpressVPN solo se puede canjear una vez.

Soy un usuario existente, ¿canjear una Tarjeta de Regalo de ExpressVPN extenderá mi suscripción?

Si está conectado a su cuenta de ExpressVPN al canjear su Tarjeta de Regalo de ExpressVPN, el período de suscripción canjeado se añadirá automáticamente al final de su suscripción existente.

Alternativamente, si no usa la misma dirección de correo electrónico, se creará una nueva suscripción al canjear su Tarjeta de Regalo de ExpressVPN. Si desea combinar su nueva suscripción con una ya existente, por favor póngase en contacto con .

Soy un usuario existente pero canjeé accidentalmente mi Tarjeta de Regalo de ExpressVPN sin iniciar sesión en mi cuenta de ExpressVPN. ¿Qué debo hacer?

Si no inició sesión en su cuenta de ExpressVPN al canjear su Tarjeta de Regalo de ExpressVPN, su suscripción canjeada se añadirá como una suscripción separada en su cuenta en lugar de extender su plan existente. Si desea extender su suscripción existente en su lugar, .

No recibí un correo electrónico de confirmación después de canjear mi Tarjeta de Regalo de ExpressVPN

Espere hasta unos minutos, y asegúrese de revisar sus carpetas de correo no deseado y spam. Si aún no ha recibido el correo electrónico de confirmación, por favor .

¿Se me cobrará un plan de suscripción al canjear mi Tarjeta de Regalo de ExpressVPN?

No, no se le cobrará por su período de suscripción canjeado.

¿Puedo canjear múltiples Tarjetas de Regalo de ExpressVPN?

Sí, puede hacerlo. Necesitará canjear cada Tarjeta de Regalo de ExpressVPN por separado y pasar por el proceso de canje para cada tarjeta de regalo una a la vez.

¿Mi suscripción canjeada se renovará automáticamente?

Y mucho. si introduce un método de pago al canjear (o tiene un método de pago registrado para una cuenta existente), y tiene activada la renovación automática, su suscripción se renovará automáticamente al precio de renovación vigente para un nuevo plan al final de su suscripción.

¿Mi suscripción canjeada estará cubierta por la garantía de devolución de dinero a 30 días de ExpressVPN?

Desafortunadamente, no. Una vez que haya canjeado su Tarjeta de Regalo de ExpressVPN, no podrá cancelar su suscripción canjeada, volver a canjearla, ni obtener un reembolso bajo nuestra garantía de devolución de dinero a 30 días.

