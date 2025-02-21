Mac’te ExpressVPN Kullanma
- Mac OS X 10.11 ve üzeri için ExpressVPN nasıl kurulur
- Mac OS X üzerinde ExpressVPN nasıl kurulur (OpenVPN manuel kurulum)
- Mac’te DNS ayarları nasıl değiştirilir
Sorun giderme
- Mac yükleyici hatası
- VPN bağlantısı kesildiğinde Mac interneti kaybediyor
- Uygulama Apple M1 veya M2 cihazlarında başlamıyor
- Norton 360 çalışırken ExpressVPN Mac Uygulaması ile internette gezilemiyor
- macOS 11 (Big Sur) ve üstü için bölünmüş tünelleme desteklenmiyor
- Mac OS X 10.11 ve macOS 10.12 için uygulama desteğini azaltma
Kaynaklar