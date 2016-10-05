Bu kılavuz, ExpressVPN bağlantısını kestikten sonra internetiniz çalışmıyorsa, Mac internet bağlantınızı nasıl geri yükleyeceğinizi gösterecektir.

Mac’te ExpressVPN bağlantısını kestikten sonra, DNS ayarlarınız sıfırlanmayabilir ve bu da internet bağlantınızı kaybetmenize neden olabilir. Bu sorunu çözmek için aşağıdaki yöntemlerden biriyle internete yeniden bağlanabilirsiniz:

Wi-Fi bağlantısını kapatıp tekrar açın (eğer Wi-Fi ile internete bağlıysanız).

Ethernet kablonuzu çıkarıp tekrar takın (eğer kablo ile internete bağlıysanız).

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