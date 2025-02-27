Bu kılavuz, Norton 360 ile Mac için ExpressVPN uygulaması çalıştırılırken internet bağlantı sorunlarını nasıl çözeceğinizi gösterecektir.

Norton 360 çalışırken ExpressVPN Mac uygulamasına bağlanmayı denerseniz, aşağıdakilerle karşılaşabilirsiniz:

“bağlanıyor” durumunda takılı kalma ve internette gezilememe durumu

“bağlı” durumda olup internette gezinememe durumu

Bu sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izleyin. İlk adımdan sonra, tekrar internette gezinebiliyor musunuz kontrol edin. Sorun çözülürse, ikinci adımı atlayabilirsiniz.

1. Norton 360’ın Secure VPN’sini kapalı tutun

Norton 360 kendi Secure VPN adlı özel bir VPN’ine sahiptir. Secure VPN açıkken ExpressVPN uygulamasına bağlanmayı denerseniz, “bağlanıyor” durumunda kalır ve internette gezemezsiniz.

Bunu çözmek için, Secure VPN’yi kapatın:

Norton 360’ı açın. My Norton penceresinde, Secure VPN‘in yanındaki aşağı ok simgesini seçin. Kapat seçeneğine tıklayın.

ExpressVPN’e yeniden bağlanın.

Şimdi internette gezinebiliyor olmalısınız.

Sorun çözülürse, bir sonraki adımı atlayabilirsiniz.

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2. Norton 360’ın Güvenlik Duvarı ayarlarını değiştirin

Norton 360 Güvenlik Duvarının Bağlantı Engelleme özelliği, hangi uygulama veya hizmetlerin internete erişebileceğini belirler. Bağlantı Engelleme özelliği varsayılan olarak etkindir ve ExpressVPN’e bağlı olduğunuzda cihazınızın internete erişmesini engelleyebilir. Bunu çözmek için, Bağlantı Engellemeyi devre dışı bırakmanız önerilir.

Bağlantı Engellemeyi devre dışı bırakmak için:

Norton 360’ı açın. My Norton penceresinde, Cihaz Güvenliği‘nin yanındaki Aç seçeneğine tıklayın. Sağ üst köşede, Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Sol kenar çubuğunda Güvenlik Duvarı seçeneğine tıklayın.

Bağlantı Engelleme‘yi kapatın.

ExpressVPN’e yeniden bağlanın.

Şimdi internette gezinebiliyor olmalısınız.

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