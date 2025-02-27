ExpressVPN 10 Mayıs 2022 itibarıyla Mac OS X 10.11 ve macOS 10.12 için uygulama desteğini azaltmaktadır. Bu tarihten sonra, Mac OS X 10.11 veya macOS 10.12 için olan uygulama versiyonu yeni özellik güncellemeleri almayacaktır, ancak önemli güvenlik güncellemelerini almaya devam edecektir.

Not: ExpressVPN artık Mac OS X 10.10 ve altını desteklememektedir. Mac OS X 10.11 ve macOS 10.12 üzerinde hala uygulamayı indirebilirsiniz; ancak alacağınız uygulama versiyonu yukarıda açıklandığı gibi sınırlı desteğe sahip olacaktır.

Mac OS X 10.11 ve macOS 10.12 üzerinde uygulamayı indirmek için, yükleyiciyi talep etmek amacıyla Destek Ekibimizle iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Mac uygulaması üzerinde güvenlik ve özellik güncellemelerini almaya devam etmek için, Apple bilgisayarınızdaki işletim sistemini yükseltin ve en son ExpressVPN Mac uygulamasını indirin:

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