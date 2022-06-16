Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

Tek bir ExpressVPN hesabı. Tüm cihazlarda. Uygulamaları ücretsiz edinin

Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında aşamalı olarak sunulmaktadır.

Android veya iOS için ExpressVPN uygulamasında ücretsiz deneme için kaydolduğunuz sırada bir şifre (ve bir e-posta adresi) belirlemeniz gerekmez. Şifre ve e-posta olmadan ExpressVPN Keys için bir hesap oluşturabilir ve ücretsiz deneme için kaydolduğunuz cihaz üzerinde kullanabilirsiniz. Ancak, ExpressVPN Keys’î diğer masaüstü veya mobil cihazlarınızda kuramaz veya kullanamazsınız.

ExpressVPN Keys’i diğer cihazlarda kurmak için, ExpressVPN hesabınız için bir şifre (ve bir e-posta adresi) belirlemeniz gerekmektedir.

iOS için ExpressVPN

ExpressVPN Keys’i diğer cihazlarınızda kurmak için ExpressVPN hesabınız için bir şifre ve bir e-posta adresi belirlemeniz gerekecektir:

ExpressVPN iOS uygulamasını açın. Seçenekler> Hesap‘a dokunun. E-posta Adresi Belirle‘ye dokunun. Bir e-posta adresi girin. E-posta Ekle‘ye dokunun. Onayla‘ya dokunun. Bir şifre belirleme bağlantısını içeren bir doğrulama e-postası alacaksınız. E-postada Şifre Belirleyin ve Uygulamaları Edinin‘e dokunun. Yönergeleri takip edin. Diğer cihazlarınıza ExpressVPN Keys’i kurun: Windows, Mac ve Linux: ExpressVPN Keys Chrome uzantısı

Android: Android için ExpressVPN

iOS: iOS için ExpressVPN

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Android için ExpressVPN

ExpressVPN Keys’i diğer cihazlarınızda kurmak ve kullanmak için, talep edilmesi durumunda veya şu yönergeleri takip ederek ExpressVPN hesabınız için bir şifre belirlemeniz gerekmektedir:

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