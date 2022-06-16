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Tek bir ExpressVPN hesabı. Tüm cihazlarda.Uygulamaları ücretsiz edinin
Android veya iOS için ExpressVPN uygulamasında ücretsiz deneme için kaydolduğunuz sırada bir şifre (ve bir e-posta adresi) belirlemeniz gerekmez. Şifre ve e-posta olmadan ExpressVPN Keys için bir hesap oluşturabilir ve ücretsiz deneme için kaydolduğunuz cihaz üzerinde kullanabilirsiniz. Ancak, ExpressVPN Keys’î diğer masaüstü veya mobil cihazlarınızda kuramaz veya kullanamazsınız.
ExpressVPN Keys’i diğer cihazlarda kurmak için, ExpressVPN hesabınız için bir şifre (ve bir e-posta adresi) belirlemeniz gerekmektedir.
Şuraya atla…
iOS için ExpressVPN
ExpressVPN Keys’i diğer cihazlarınızda kurmak için ExpressVPN hesabınız için bir şifre ve bir e-posta adresi belirlemeniz gerekecektir:
- ExpressVPN iOS uygulamasını açın.
- Seçenekler> Hesap‘a dokunun.
- E-posta Adresi Belirle‘ye dokunun.
- Bir e-posta adresi girin. E-posta Ekle‘ye dokunun.
- Onayla‘ya dokunun.
- Bir şifre belirleme bağlantısını içeren bir doğrulama e-postası alacaksınız.
- E-postada Şifre Belirleyin ve Uygulamaları Edinin‘e dokunun.
- Yönergeleri takip edin.
- Diğer cihazlarınıza ExpressVPN Keys’i kurun:
- Windows, Mac ve Linux: ExpressVPN Keys Chrome uzantısı
- Android: Android için ExpressVPN
- iOS: iOS için ExpressVPN
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Android için ExpressVPN
ExpressVPN Keys’i diğer cihazlarınızda kurmak ve kullanmak için, talep edilmesi durumunda veya şu yönergeleri takip ederek ExpressVPN hesabınız için bir şifre belirlemeniz gerekmektedir:
- Bir şifre belirlemek için şifre sıfırlama sayfasına gidin.
- E-posta adresinizi girin.
- Yönergeleri takip edin.
- Bir şifre ekledikten sonra ExpressVPN Keys’i diğer cihazlarınızda kurabilirsiniz:
- Windows, Mac ve Linux: ExpressVPN Keys Chrome uzantısı
- iOS: iOS için ExpressVPN
- Android: Android için ExpressVPN
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.