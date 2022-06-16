Son güncelleme:

Use ExpressVPN on your devices.
Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var?
Hemen ExpressVPN Edinin
Use ExpressVPN on your devices.
Tek bir ExpressVPN hesabı. Tüm cihazlarda.
Uygulamaları ücretsiz edinin
Önemli: ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında aşamalı olarak sunulmaktadır.

Android veya iOS için ExpressVPN uygulamasında ücretsiz deneme için kaydolduğunuz sırada bir şifre (ve bir e-posta adresi) belirlemeniz gerekmez. Şifre ve e-posta olmadan ExpressVPN Keys için bir hesap oluşturabilir ve ücretsiz deneme için kaydolduğunuz cihaz üzerinde kullanabilirsiniz. Ancak, ExpressVPN Keys’î diğer masaüstü veya mobil cihazlarınızda kuramaz veya kullanamazsınız.

ExpressVPN Keys’i diğer cihazlarda kurmak için, ExpressVPN hesabınız için bir şifre (ve bir e-posta adresi) belirlemeniz gerekmektedir.

Şuraya atla…

iOS için ExpressVPN
Android için ExpressVPN

iOS için ExpressVPN

ExpressVPN Keys’i diğer cihazlarınızda kurmak için ExpressVPN hesabınız için bir şifre ve bir e-posta adresi belirlemeniz gerekecektir:

  1. ExpressVPN iOS uygulamasını açın.
  2. Seçenekler> Hesap‘a dokunun.
  3. E-posta Adresi Belirle‘ye dokunun.
  4. Bir e-posta adresi girin. E-posta Ekle‘ye dokunun.
  5. Onayla‘ya dokunun.
  6. Bir şifre belirleme bağlantısını içeren bir doğrulama e-postası alacaksınız.
  7. E-postada Şifre Belirleyin ve Uygulamaları Edinin‘e dokunun.
  8. Yönergeleri takip edin.
  9. Diğer cihazlarınıza ExpressVPN Keys’i kurun:

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

En başa dön

Android için ExpressVPN

ExpressVPN Keys’i diğer cihazlarınızda kurmak ve kullanmak için, talep edilmesi durumunda veya şu yönergeleri takip ederek ExpressVPN hesabınız için bir şifre belirlemeniz gerekmektedir:

  1. Bir şifre belirlemek için şifre sıfırlama sayfasına gidin.
  2. E-posta adresinizi girin.
  3. Yönergeleri takip edin.
  4. Bir şifre ekledikten sonra ExpressVPN Keys’i diğer cihazlarınızda kurabilirsiniz:

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

En başa dön

Bu yazı faydalı oldu mu?

Bunu duyduğumuza üzüldük. Nasıl geliştirebileceğimiz hakkında bizi bilgilendirin.

Destek Ekibimizden bir üyemiz sorununuzla ilgili sizinle iletişime geçecek.