Belangrijk: ExpressVPN Keys wordt geleidelijk uitgerold op Windows, Mac en Linux via een ExpressVPN Keys wordt geleidelijk uitgerold op Windows, Mac en Linux via een Chrome-browserextensie (compatibel met Chrome, Opera, Edge, Vivaldi en Brave), en in de ExpressVPN-app voor iOS en Android

Wanneer u zich aanmeldt voor de gratis proefversie van de ExpressVPN-app voor iOS of Android, hoeft u geen wachtwoord (of e-mailadres) in te stellen. Zonder deze kunt u nog steeds een account maken voor ExpressVPN Keys en dat gebruiken op het apparaat waarop u zich heeft aangemeld voor de gratis proefperiode. U kunt ExpressVPN Keys echter niet instellen of gebruiken op al uw andere desktop of mobiele apparaten.

Om ExpressVPN Keys op uw andere apparaten in te stellen, moet u een wachtwoord (en een e-mailadres) voor uw ExpressVPN account instellen.

ExpressVPN voor iOS

Om ExpressVPN Keys op uw andere apparaten in te stellen, moet u wanneer hiernaar gevraagd wordt een wachtwoord (en een e-mailadres) voor uw ExpressVPN account instellen:

Open de ExpressVPN iOS app. Tik op Opties > Account. Tik op E-mailadres instellen. Voer een e-mailadres in. Tik op E-mailadres toevoegen. Tik op Bevestigen. U zult een bevestigingse-mail ontvangen met daarin de link voor het instellen van een wachtwoord. Tik in de e-mail op Wachtwoord instellen en apps krijgen. Volg de instructies. Stel ExpressVPN Keys in op uw andere apparaten: Windows, Mac en Linux: ExpressVPN Keys Chrome extensie

ExpressVPN voor Android

Om ExpressVPN Keys op uw andere apparaten in te stellen, moet u wanneer hiernaar gevraagd wordt een wachtwoord (en een e-mailadres) voor uw ExpressVPN account instellen:

