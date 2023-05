VPN o un DNS per il tuo dispositivo? Scarica subito ExpressVPN

Account ExpressVPN. Tutti i dispositivi. Scarica le applicazioni gratis

Importante: ExpressVPN Keys viene gradualmente implementato su Windows, Mac e Linux tramite un’Android. ExpressVPN Keys viene gradualmente implementato su Windows, Mac e Linux tramite un’ estensione per Chrome (compatibile con Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave) e nell’app di ExpressVPN per iOS

Quando ti iscrivi alla prova gratuita dell’app ExpressVPN per iOS o Android, non devi creare una password (e nemmeno immettere un indirizzo email). Tuttavia, puoi creare un account per ExpressVPN Keys e utilizzarlo sul dispositivo su cui attiverai la prova gratuita. Così facendo però, non ti sarà possibile installare o utilizzare ExpressVPN Keys su tutti i tuoi dispositivi desktop o mobile.

Per installare ExpressVPN Keys su tutti gli altri dispositivi, dovrai creare una password (e immettere un indirizzo email) per il tuo account ExpressVPN.

ExpressVPN per iOS

Per installare ExpressVPN Keys sugli altri dispositivi di tua proprietà, dovrai creare una password e immettere un indirizzo email per il tuo account ExpressVPN:

Apri l’app ExpressVPN su iOS. Tocca Opzioni > Account. Tocca Inserisci indirizzo email. Inserisci un indirizzo email. Tocca Aggiungi email. Toca Conferma. Riceverai una email di conferma, che include un link per creare una password. Nell’email, tocca Crea una password e scarica le app. Segui le istruzioni. Installa ExpressVPN Keys sugli altri dispositivi: Windows, Mac e Linux: Estensione ExpressVPN Keys per Chrome

Android: ExpressVPN per Android

iOS: ExpressVPN per iOS

Hai bisogno d’aiuto?

Torna all’inizio

ExpressVPN per Android

Per installare e usare ExpressVPN Keys sugli altri dispositivi di tua proprietà, dovrai creare una password per il tuo account ExpressVPN quando richiesto o seguendo queste istruzioni:

Hai bisogno d’aiuto?

Torna all’inizio