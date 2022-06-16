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Когда вы начинаете бесплатный пробный период в приложении ExpressVPN для iOS или Android, от вас не требуется задавать пароль (и адрес электронной почты). Вы можете создать учетную запись ExpressVPN Keys и без них и использовать ее на устройстве, на котором вы начали бесплатный пробный период. Однако вы не сможете настроить или использовать ExpressVPN Keys на всех остальных ваших настольных и мобильных устройствах.
Чтобы настроить ExpressVPN Keys на других устройствах, вам необходимо установить пароль (и адрес электронной почты) для своей учетной записи ExpressVPN.
Содержание
Приложение ExpressVPN для iOS
Приложение ExpressVPN для Android
Приложение ExpressVPN для iOS
Чтобы настроить ExpressVPN Keys на других устройствах, вам необходимо установить пароль и адрес электронной почты для своей учетной записи ExpressVPN:
- Откройте приложение ExpressVPN для iOS.
- Нажмите Параметры > Уч. запись.
- Выберите Установить адрес эл. почты.
- Введите адрес электронной почты. Нажмите Добавить e-mail.
- Нажмите Подтвердить.
- Вы получите подтверждение по электронной почте, в котором будет ссылка для установки пароля.
- В письме нажмите Установить пароль и загрузить приложения.
- Следуйте инструкциям.
- Настройте ExpressVPN Keys на других своих устройствах:
- Windows, Mac и Linux: расширение ExpressVPN Keys для Chrome
- Android: приложение ExpressVPN для Android
- iOS: приложение ExpressVPN для iOS
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Приложение ExpressVPN для Android
Чтобы настроить и использовать ExpressVPN Keys на других устройствах, вам необходимо установить пароль для своей учетной записи ExpressVPN при появлении соответствующего запроса или выполнив следующие действия:
- Откройте страницу сброса пароля, чтобы задать пароль.
- Введите адрес электронной почты.
- Следуйте инсрукциям.
- Добавив пароль, вы можете настроить ExpressVPN Keys на других своих устройствах:
- Windows, Mac и Linux: расширение ExpressVPN Keys для Chrome
- iOS: приложение ExpressVPN для iOS
- Android: приложение ExpressVPN для Android
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.