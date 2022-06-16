Нужен VPN- или DNS-сервис для вашего устройства? Купить ExpressVPN сейчас

Одна учетная запись ExpressVPN. Все устройства. Установить приложения бесплатно

Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android

Когда вы начинаете бесплатный пробный период в приложении ExpressVPN для iOS или Android, от вас не требуется задавать пароль (и адрес электронной почты). Вы можете создать учетную запись ExpressVPN Keys и без них и использовать ее на устройстве, на котором вы начали бесплатный пробный период. Однако вы не сможете настроить или использовать ExpressVPN Keys на всех остальных ваших настольных и мобильных устройствах.

Чтобы настроить ExpressVPN Keys на других устройствах, вам необходимо установить пароль (и адрес электронной почты) для своей учетной записи ExpressVPN.

Приложение ExpressVPN для iOS

Чтобы настроить ExpressVPN Keys на других устройствах, вам необходимо установить пароль и адрес электронной почты для своей учетной записи ExpressVPN:

Откройте приложение ExpressVPN для iOS. Нажмите Параметры > Уч. запись. Выберите Установить адрес эл. почты. Введите адрес электронной почты. Нажмите Добавить e-mail. Нажмите Подтвердить. Вы получите подтверждение по электронной почте, в котором будет ссылка для установки пароля. В письме нажмите Установить пароль и загрузить приложения. Следуйте инструкциям. Настройте ExpressVPN Keys на других своих устройствах: Windows, Mac и Linux: расширение ExpressVPN Keys для Chrome

Android: приложение ExpressVPN для Android

iOS: приложение ExpressVPN для iOS

Нужна помощь?

Наверх

Приложение ExpressVPN для Android

Чтобы настроить и использовать ExpressVPN Keys на других устройствах, вам необходимо установить пароль для своей учетной записи ExpressVPN при появлении соответствующего запроса или выполнив следующие действия:

Нужна помощь?

Наверх