Importante: O ExpressVPN Keys está sendo lançado gradualmente para Windows, Mac e Linux via Android. O ExpressVPN Keys está sendo lançado gradualmente para Windows, Mac e Linux via extensão de navegador para Chrome (compatível com Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave) e no aplicativo ExpressVPN para iOS

Quando você se inscreve para a avaliação gratuita do aplicativo ExpressVPN para iOS ou Android, não é necessário definir uma senha (e um endereço de email). Sem eles, você ainda pode criar uma conta do ExpressVPN Keys e usá-la no dispositivo em que se inscreveu para a avaliação gratuita. No entanto, você não pode configurar ou usar o ExpressVPN Keys em outros dispositivos móveis ou no computador.

Para configurar o ExpressVPN Keys em outros dispositivos que você possui, é necessário definir uma senha (e um endereço de email) para sua conta ExpressVPN.

ExpressVPN para iOS

Para configurar o ExpressVPN Keys em outros dispositivos, você precisará definir uma senha e um endereço de email para sua conta ExpressVPN:

Abra o aplicativo ExpressVPN para iOS. Toque em Opções > Conta. Toque em Definir Endereço de Email. Insira um endereço de email. Toque em Adicionar Email. Toque em Confirmar. Você receberá um email de confirmação que inclui um link para definir uma senha. No email, toque em Definir Senha e Obter Aplicativos. Siga as instruções. Configure o ExpressVPN Keys em outros dispositivos: Windows, Mac e Linux: extensão ExpressVPN Keys para Chrome

Android: ExpressVPN para Android

iOS: ExpressVPN para iOS

ExpressVPN para Android

Para configurar e usar o ExpressVPN Keys em outros dispositivos, você precisará definir uma senha para sua conta ExpressVPN quando solicitado ou seguindo estas etapas:

