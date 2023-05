Trenger du et VPN eller DNS for enheten din? Skaff deg ExpressVPN nå

Viktig: ExpressVPN Keys rulles ut gradvis på Windows, Mac og Linux via en ExpressVPN Keys rulles ut gradvis på Windows, Mac og Linux via en Chrome-nettleserutvidelse og i ExpressVPN-appen for iOS og Android

Når du registrerer deg for den gratis prøveperioden i ExpressVPN-appen for iOS eller Android, er du ikke påkrevd å sette et passord (og oppgi en e-postadresse). Uten dem kan du fortsatt opprette en konto for ExpressVPN Keys og bruke den på enheten du brukte for å registrere deg for den gratis prøveperioden. Du kan imidlertid ikke bruke eller konfigurere ExpressVPN på alle de andre enhetene dine.

For å konfigurere ExpressVPN Keys på den andre enhetene dine, må du sette et passord (og oppgi en e-postadresse) for ExpressVPN-kontoen din.

ExpressVPN for iOS

For å konfigurere ExpressVPN Keys på de andre enhetene dine, må du sette et passord og en e-postadresse for ExpressVPN-kontoen din:

Åpne ExpressVPNs iOS-app. Trykk på Valg > Konto. Trykk på Sett e-postadresse. Oppgi en e-postadresse. Trykk på Legg til e-post. Trykk på Bekreft. Du vil motta en bekreftelse på e-post som inkluderer en lenke for å sette et passord. Trykk på Sett passord og hent apper i e-posten. Følg instruksjonene. Sett opp ExpressVPN Keys på de andre enhetene dine: Windows, Mac og Linux: Chrome-utvidelsen ExpressVPN Keys

Android: ExpressVPN for Android

iOS: ExpressVPN for iOS

ExpressVPN for Android

For å konfigurere ExpressVPN Keys på de andre enhetene dine, må du sette et passord og en e-postadresse for ExpressVPN-kontoen din når du blir bedt om det eller ved å følge disse stegene:

Gå til tilbakestill passord-siden for å sette et passord. Oppgi e-postadressen din. Følg instruksjonene. Etter at du har lagt inn et passord, kan du konfigurere ExpressVPN på de andre enhetene dine: Windows, Mac, and Linux: Chrome-utvidelsen ExpressVPN Keys

iOS: ExpressVPN for iOS

Android: ExpressVPN for Android

