Kimlik Hırsızlığı Sigortası, ExpressVPN’in kullanıcılarının gizliliğini daha da artırmayı amaçlayan Identity Defender hizmetlerinden biridir. Kimliğinizin başka biri tarafından sahtekarlık amacıyla kullanılması durumunda uygun kayıplarınızı karşılar. Sigorta, Assurant şirketine bağlı American Bankers Insurance Company of Florida tarafından sağlanmaktadır. Kimlik Hırsızlığı Sigortası hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kimlik Dolandırıcılığı Giderlerinin Geri Ödenmesi avantajı, Assurant şirketine bağlı American Bankers Insurance Company of Florida tarafından, Policyholder veya ilgili iştirakleri adına düzenlenen grup veya genel poliçeler kapsamında sağlanır ve yönetilir. Teminatın şartları, koşulları ve istisnaları için lütfen gerçek poliçelere bakın. Teminat tüm bölgelerde mevcut olmayabilir. Fayda Özeti’ni inceleyin.

Kimlik Hırsızlığı Sigortası nasıl alınır?

Şu anda, ABD’deki yeni ExpressVPN kullanıcıları Kimlik Hırsızlığı Sigortası aboneliği satın alabilir.

ABD’deki mevcut ExpressVPN kullanıcıları (28 Ekim 2024’ten önce kaydolmuş olanlar) şu anda Kimlik Hırsızlığı Sigortası’na erişemez. Ancak, bu hizmet yakında onlara sunulacaktır. Diğer bölgeler için uygunluk durumu daha sonra açıklanacaktır.

Sipariş sayfasına gidin ve bir ExpressVPN planı seçin. Kimlik Hırsızlığı Sigortası, iki yıllık ve bir yıllık planlara dahildir. Seçtiğiniz planın devam etme butonuna tıklayın. E-posta adresinizi ve ödeme bilgilerinizi girerek siparişinizi tamamlayın.

Kimlik Hırsızlığı Sigortası nasıl kurulur ve kullanılır?

Kimlik Hırsızlığı Sigortası’nı ExpressVPN’in iOS veya Android mobil uygulamalarında ya da ExpressVPN Hesap sayfanızda etkinleştirebilirsiniz.

Mobil uygulama kullanıyorsanız, uygulama ekranının altındaki Yükseltmeler sekmesine dokunun. ExpressVPN web sitesini kullanıyorsanız, Hesap sayfanıza gidin ve henüz giriş yapmadıysanız oturum açın. Kimlik Hırsızlığı Sigortası seçeneğini seçin. Kişisel bilgilerinizi girmeniz istenecektir. Devam Et seçeneğini seçin. Sigortanız artık aktiftir.

Kimlik Hırsızlığı Sigortası nasıl iptal edilir?

Kimlik Hırsızlığı Sigortası aboneliğinizi iptal etmek için ExpressVPN’in Aboneliklerim sayfasından otomatik yenilemeyi durdurun. Bu işlem, Kimlik Hırsızlığı Sigortası da dahil olmak üzere ExpressVPN hesabınızdaki tüm hizmetleri iptal eder.

Nasıl talepte bulunulur?

Talepte bulunma talimatları için lütfen Fayda Özeti’ne bakın.