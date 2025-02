Ubezpieczenie na wypadek kradzieży tożsamości to jedna z usług ExpressVPN Identity Defender, której celem jest zwiększenie prywatności użytkowników. Zwrot kosztów przysługuje w przypadku strat wynikających z nieuprawnionego wykorzystania Twojej tożsamości przez inną osobę. Ochronę zapewnia American Bankers Insurance Company of Florida, firma należąca do Assurant. Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu na wypadek kradzieży tożsamości.

Świadczenie zwrotu kosztów związanych z oszustwami tożsamościowymi jest ubezpieczane i administrowane przez American Bankers Insurance Company of Florida, firmę należącą do Assurant, w ramach polis grupowych lub ogólnych wystawianych na rzecz ubezpieczającego lub jego odpowiednich podmiotów stowarzyszonych na rzecz ich członków. Szczegółowe warunki ochrony, ograniczenia i wyłączenia znajdują się w rzeczywistych polisach. Ochrona może nie być dostępna we wszystkich jurysdykcjach. Sprawdź Podsumowanie świadczeń.

Jak uzyskać ubezpieczenie na wypadek kradzieży tożsamości

Obecnie nowi użytkownicy ExpressVPN w USA mogą subskrybować ubezpieczenie na wypadek kradzieży tożsamości.

Dotychczasowi użytkownicy ExpressVPN w USA (którzy zarejestrowali się przed 28 października 2024 r.) nie mają jeszcze dostępu do tego ubezpieczenia, ale zostanie ono wkrótce dla nich udostępnione. Dostępność w innych regionach zostanie potwierdzona później.

Przejdź do strony Zamówienie i wybierz plan ExpressVPN. Ubezpieczenie na wypadek kradzieży tożsamości jest dostępne w planach dwuletnim i rocznym. Kliknij przycisk wybranego planu, aby kontynuować. Dokończ zamówienie, wpisując swój adres e-mail i dane płatności.

Jak skonfigurować i korzystać z ubezpieczenia na wypadek kradzieży tożsamości

Możesz skonfigurować ubezpieczenie na wypadek kradzieży tożsamości w aplikacji mobilnej ExpressVPN na iOS lub Androida albo na stronie swojego konta ExpressVPN.

Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej, stuknij kartę Upgrades na dole ekranu aplikacji. Jeśli korzystasz z witryny ExpressVPN, przejdź do strony konta , gdzie zostaniesz poproszony o zalogowanie się, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Wybierz Ubezpieczenie na wypadek kradzieży tożsamości . Wprowadź swoje dane osobowe. Kliknij Kontynuuj . Twoje ubezpieczenie jest teraz aktywne.

Jak anulować ubezpieczenie na wypadek kradzieży tożsamości

Aby anulować subskrypcję ubezpieczenia na wypadek kradzieży tożsamości, zatrzymaj automatyczne odnawianie subskrypcji ExpressVPN na stronie Moja subskrypcja. Spowoduje to anulowanie wszystkich usług w ramach Twojego konta ExpressVPN, w tym ubezpieczenia na wypadek kradzieży tożsamości.

Jak zgłosić roszczenie

Aby zgłosić roszczenie, zapoznaj się z Podsumowaniem świadczeń.