ID Theft Insurance on yksi ExpressVPN:n Identity Defender -palveluista, joka on suunniteltu parantamaan käyttäjien yksityisyyttä entisestään. Se korvaa sinulle kelvolliset menetykset, jos henkilöllisyyttäsi käytetään petollisesti jonkun toisen toimesta. Vakuutuksen tarjoaa American Bankers Insurance Company of Florida, joka on Assurant-yritys. Lue lisää ID Theft Insurance -palvelusta.

Henkilöllisyysvarkauksien kulujen korvausetu on American Bankers Insurance Company of Florida -yrityksen tarjoama ja hallinnoima. Se kuuluu ryhmä- tai yleisvakuutuksiin, jotka on myönnetty vakuutuksenottajalle tai sen tytäryhtiöille jäsenten eduksi. Tarkista vakuutusten todelliset ehdot, rajoitukset ja poikkeukset varsinaisista vakuutussopimuksista. Vakuutuksen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lue etuuksien yhteenveto.

1. Kuinka hankkia ID Theft Insurance

Tällä hetkellä uudet ExpressVPN-käyttäjät Yhdysvalloissa voivat tilata ID Theft Insurance -palvelun.

Nykyiset Yhdysvalloissa olevat ExpressVPN-käyttäjät (jotka rekisteröityivät ennen 28. lokakuuta 2024) eivät vielä voi käyttää ID Theft Insurance -palvelua, mutta se tullaan ottamaan heille käyttöön pian. Saatavuus muille alueille vahvistetaan myöhemmin.

Siirry tilaussivulle ja valitse ExpressVPN-tilaus. ID Theft Insurance sisältyy kahden vuoden ja yhden vuoden tilauksiin. Paina valitun tilauksen painiketta jatkaaksesi. Viimeistele tilauksesi syöttämällä sähköpostiosoitteesi ja maksutietosi.

2. Kuinka ottaa ID Theft Insurance käyttöön

Voit ottaa ID Theft Insurance -palvelun käyttöön ExpressVPN:n mobiilisovelluksessa (iOS tai Android) tai ExpressVPN-tilisivulla.

Jos käytät mobiilisovellusta, napauta Päivitykset-välilehteä sovelluksen alareunassa. Jos käytät ExpressVPN-verkkosivustoa, siirry tilisivullesi. Jos et ole kirjautunut sisään, kirjaudu ensin sisään. Valitse ID Theft Insurance. Sinua pyydetään syöttämään henkilökohtaiset tietosi. Valitse Jatka. Vakuutuksesi on nyt aktiivinen.

3. Kuinka peruuttaa ID Theft Insurance

Peruuttaaksesi ID Theft Insurance -tilauksesi, poista ExpressVPN:n automaattinen uusinta käytöstä Oma tilaus -sivulla. Tämä peruuttaa kaikki palvelut ExpressVPN-tililläsi, mukaan lukien ID Theft Insurance.

4. Kuinka tehdä korvausvaatimus

Katso ohjeet korvausvaatimuksen tekemiseen etuuksien yhteenvedosta.