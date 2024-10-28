Страховка от кражи личности (ID Theft Insurance) — это одна из услуг Identity Defender от ExpressVPN, которая направлена на повышение конфиденциальности пользователей. Она компенсирует вам соответствующие убытки, если кто-то использует вашу личность мошенническим способом. Покрытие предоставляется компанией American Bankers Insurance Company of Florida, входящей в состав Assurant. Подробнее о страховке от кражи личности.

Компенсация расходов при мошенническом использовании личности обеспечивается и администрируется компанией American Bankers Insurance Company of Florida, входящей в состав Assurant, в рамках групповых или общих страховых полисов, выпущенных для держателя полиса или его соответствующих аффилированных лиц в интересах их участников. Ознакомьтесь с реальными полисами для получения полной информации о правилах, условиях и исключениях покрытия. Страховка может быть недоступна в некоторых юрисдикциях. Ознакомьтесь с Кратким описанием преимуществ.

Как получить страховку от кражи личности

В настоящее время новые пользователи ExpressVPN в США могут оформить страховку от кражи личности.

Существующие пользователи ExpressVPN в США (которые зарегистрировались до 28 октября 2024 года) пока не имеют доступа к страховке от кражи личности, но мы скоро откроем для них эту возможность. Доступность для других регионов будет подтверждена позже.

Перейдите на страницу Оформления заказа и выберите тарифный план ExpressVPN. Страховка от кражи личности включена в двухлетний и годовой планы. Нажмите кнопку на выбранном плане, чтобы продолжить. Завершите оформление заказа, указав адрес электронной почты и платежные данные.

Как настроить и использовать страховку от кражи личности

Вы можете настроить страховку от кражи личности в мобильных приложениях ExpressVPN для iOS или Android, а также на странице своей учетной записи ExpressVPN.

Если вы используете мобильное приложение, откройте вкладку Обновления в нижней части экрана. Если вы используете сайт ExpressVPN, перейдите в раздел учетной записи , где вам может потребоваться войти в свою учетную запись. Выберите Страховку от кражи личности . Введите свои персональные данные. Нажмите Продолжить . Теперь ваша страховка активирована.

Как отменить страховку от кражи личности

Чтобы отменить подписку на страховку от кражи личности, отключите автоматическое продление ExpressVPN на странице Моя подписка. Это отменит все услуги в вашей учетной записи ExpressVPN, включая страховку от кражи личности.

Как подать страховой иск

Ознакомьтесь с Кратким описанием преимуществ для получения инструкций по подаче иска.