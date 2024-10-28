Страховка от кражи личности (ID Theft Insurance) — это одна из услуг Identity Defender от ExpressVPN, которая направлена на повышение конфиденциальности пользователей. Она компенсирует вам соответствующие убытки, если кто-то использует вашу личность мошенническим способом. Покрытие предоставляется компанией American Bankers Insurance Company of Florida, входящей в состав Assurant. Подробнее о страховке от кражи личности.
Компенсация расходов при мошенническом использовании личности обеспечивается и администрируется компанией American Bankers Insurance Company of Florida, входящей в состав Assurant, в рамках групповых или общих страховых полисов, выпущенных для держателя полиса или его соответствующих аффилированных лиц в интересах их участников. Ознакомьтесь с реальными полисами для получения полной информации о правилах, условиях и исключениях покрытия. Страховка может быть недоступна в некоторых юрисдикциях. Ознакомьтесь с Кратким описанием преимуществ.
Перейти к…
Как получить страховку от кражи личности
Как настроить страховку от кражи личности
Как отменить страховку от кражи личности
Как подать страховой иск
Как получить страховку от кражи личности
В настоящее время новые пользователи ExpressVPN в США могут оформить страховку от кражи личности.
Существующие пользователи ExpressVPN в США (которые зарегистрировались до 28 октября 2024 года) пока не имеют доступа к страховке от кражи личности, но мы скоро откроем для них эту возможность. Доступность для других регионов будет подтверждена позже.
- Перейдите на страницу Оформления заказа и выберите тарифный план ExpressVPN. Страховка от кражи личности включена в двухлетний и годовой планы.
- Нажмите кнопку на выбранном плане, чтобы продолжить.
- Завершите оформление заказа, указав адрес электронной почты и платежные данные.
Как настроить и использовать страховку от кражи личности
Вы можете настроить страховку от кражи личности в мобильных приложениях ExpressVPN для iOS или Android, а также на странице своей учетной записи ExpressVPN.
- Если вы используете мобильное приложение, откройте вкладку Обновления в нижней части экрана. Если вы используете сайт ExpressVPN, перейдите в раздел учетной записи, где вам может потребоваться войти в свою учетную запись.
- Выберите Страховку от кражи личности.
- Введите свои персональные данные.
- Нажмите Продолжить. Теперь ваша страховка активирована.
Как отменить страховку от кражи личности
Чтобы отменить подписку на страховку от кражи личности, отключите автоматическое продление ExpressVPN на странице Моя подписка. Это отменит все услуги в вашей учетной записи ExpressVPN, включая страховку от кражи личности.
Как подать страховой иск
Ознакомьтесь с Кратким описанием преимуществ для получения инструкций по подаче иска.