ID-diefstalverzekering is een van ExpressVPN’s Identity Defender-services die gericht is op het verder verbeteren van de privacy van gebruikers. Het vergoedt je voor in aanmerking komende verliezen als je identiteit frauduleus door iemand anders wordt gebruikt. Dekking wordt geboden door American Bankers Insurance Company of Florida, een Assurant-bedrijf. Meer informatie over ID-diefstalverzekering.

Het voordeel van vergoeding van kosten voor identiteitsfraude wordt onderschreven en beheerd door American Bankers Insurance Company of Florida, een Assurant-bedrijf, onder groeps- of blanket polissen uitgegeven aan de polishouder of zijn respectieve filialen ten behoeve van zijn leden. Raadpleeg de werkelijke polissen voor de voorwaarden en uitsluitingen van de dekking. Dekking is mogelijk niet beschikbaar in alle rechtsgebieden. Bekijk het Overzicht van Voordelen.

Hoe ID-diefstalverzekering te verkrijgen

Op dit moment kunnen nieuwe ExpressVPN-gebruikers in de VS zich abonneren op ID-diefstalverzekering.

Bestaande ExpressVPN-gebruikers in de VS (die zich vóór 28 okt. 2024 hebben aangemeld) hebben nog geen toegang tot ID-diefstalverzekering, maar we zullen het binnenkort voor hen uitrollen. Beschikbaarheid voor andere regio’s wordt later bevestigd.

Ga naar de Bestellingen pagina en kies een ExpressVPN-abonnement. ID-diefstalverzekering is inbegrepen in de abonnementen van twee jaar en een jaar. Druk op de knop van het abonnement om verder te gaan. Voltooi je bestelling door je e-mailadres en betalingsgegevens in te voeren.

Hoe ID-diefstalverzekering in te stellen en te gebruiken

Je kunt ID-diefstalverzekering instellen in de ExpressVPN mobiele apps voor iOS of Android of op je ExpressVPN Accountpagina.

Als je de mobiele app gebruikt, tik dan op de Upgrades tab onderaan het app-scherm. Als je de ExpressVPN-website gebruikt, ga dan naar je Accountpagina , waar je wordt gevraagd om in te loggen op je account als je nog niet bent ingelogd. Selecteer ID-diefstalverzekering . Je wordt gevraagd om je persoonlijke informatie in te voeren. Selecteer Doorgaan . Je verzekering is nu actief.

Hoe ID-diefstalverzekering te annuleren

Om je ID-diefstalverzekering-abonnement te annuleren, stop automatisch verlengen van ExpressVPN op de Mijn Abonnement pagina. Hiermee annuleer je alle services binnen je ExpressVPN-account, inclusief ID-diefstalverzekering.

Hoe een claim in te dienen

Raadpleeg de Overzicht van Voordelen voor instructies over het indienen van een claim.