ID Theft Insurance er en af ExpressVPN’s Identity Defender-tjenester, der har til formål at forbedre brugernes privatliv yderligere. Den refunderer dig for berettigede tab, hvis din identitet bliver misbrugt af en anden. Forsikringen tilbydes af American Bankers Insurance Company of Florida, et Assurant-selskab. Læs mere om ID Theft Insurance.

Fordelen ved Identity Fraud Expense Reimbursement er tegnet og administreret af American Bankers Insurance Company of Florida, et Assurant-selskab, under gruppe- eller blanketpolicer udstedt til forsikringstageren eller dets respektive tilknyttede selskaber til fordel for dets medlemmer. Se de faktiske policer for vilkår, betingelser og undtagelser for dækning. Dækning er muligvis ikke tilgængelig i alle jurisdiktioner. Gennemgå Summary of Benefits.

Sådan får du ID Theft Insurance

I øjeblikket kan nye ExpressVPN-brugere i USA abonnere på ID Theft Insurance.

Eksisterende ExpressVPN-brugere i USA (som tilmeldte sig før 28. oktober 2024) har endnu ikke adgang til ID Theft Insurance, men vi vil snart rulle det ud til dem. Tilgængelighed for andre regioner vil blive bekræftet senere.

Gå til Bestillingssiden , og vælg en ExpressVPN-plan. ID Theft Insurance er inkluderet i toårige og etårige abonnementer. Tryk på knappen for det valgte abonnement for at fortsætte. Fuldfør din bestilling ved at indtaste din e-mailadresse og betalingsoplysninger.

Sådan opsætter og bruger du ID Theft Insurance

Du kan opsætte ID Theft Insurance i ExpressVPN-mobilappen til iOS eller Android eller på din ExpressVPN-kontoside.

Hvis du bruger mobilappen, skal du trykke på fanen Opgraderinger nederst på skærmen. Hvis du bruger ExpressVPN’s hjemmeside, skal du gå til din kontoside , hvor du bliver bedt om at logge ind, hvis du ikke allerede er det. Vælg ID Theft Insurance . Du bliver bedt om at indtaste dine personlige oplysninger. Vælg Fortsæt . Din forsikring er nu aktiv.

Sådan opsiger du ID Theft Insurance

For at opsige din ID Theft Insurance-abonnement skal du stoppe automatisk fornyelse af ExpressVPN på Min abonnement-siden. Dette opsiger alle tjenester i din ExpressVPN-konto, inklusive ID Theft Insurance.

Sådan anmelder du et krav

Se Summary of Benefits for vejledning i, hvordan du anmelder et krav.