La Protezione dal furto d’identità è uno dei servizi Identity Defender di ExpressVPN che mira a migliorare ulteriormente la privacy degli utenti. Ti rimborsa per le perdite ammissibili se la tua identità è usata in modo fraudolento da qualcun altro. La copertura è fornita da American Bankers Insurance Company of Florida, una società di Assurant. Ulteriori informazioni sulla Protezione dal furto d’identità.

Il beneficio del rimborso spese per la frode d’identità è sottoscritto e amministrato da American Bankers Insurance Company of Florida, una società di Assurant, sotto polizze di gruppo o polizze generali emesse al Contraente o ai suoi rispettivi affiliati a beneficio dei suoi Membri. Fare riferimento alle polizze effettive per i termini, le condizioni e le esclusioni della copertura. La copertura potrebbe non essere disponibile in tutte le giurisdizioni. Consulta il Riepilogo dei benefici.

Come ottenere la Protezione dal furto d’identità

Attualmente, i nuovi utenti di ExpressVPN negli Stati Uniti possono abbonarsi alla Protezione dal furto d’identità.

Gli utenti di ExpressVPN esistenti negli Stati Uniti (che si sono iscritti prima del 28 ottobre 2024) non hanno ancora accesso alla Protezione dal furto d’identità, ma lo riceveranno presto. La disponibilità per altre regioni sarà confermata in seguito.

Vai alla pagina Ordine e scegli un piano ExpressVPN. La Protezione dal furto d’identità è inclusa nei piani biennali e annuali. Premi il pulsante sul piano per procedere. Completa l’ordine inserendo il tuo indirizzo email e i dettagli del pagamento.

Come configurare e utilizzare la Protezione dal furto d’identità

Puoi configurare la Protezione dal furto d’identità nelle app mobili di ExpressVPN per iOS o Android o sulla tua pagina Account di ExpressVPN.

Se utilizzi l’app mobile, tocca la scheda Aggiornamenti sul fondo della schermata dell’app. Se utilizzi il sito web di ExpressVPN, vai alla tua pagina Account , dove verrai invitato ad accedere al tuo account, se non hai già effettuato l’accesso. Seleziona Protezione dal furto d’identità . Ti verrà chiesto di inserire le tue informazioni personali. Seleziona Continua . La tua assicurazione è ora attiva.

Come annullare la Protezione dal furto d’identità

Per annullare il tuo abbonamento alla Protezione dal furto d’identità, disattiva il rinnovo automatico di ExpressVPN nella Pagina del Mio Abbonamento pagina. Questo annulla tutti i servizi all’interno del tuo account ExpressVPN, inclusa la Protezione dal furto d’identità.

Come presentare un reclamo

Consultare il Riepilogo dei benefici per le istruzioni su come presentare un reclamo.