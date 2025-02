ID-tyveriforsikring er en av ExpressVPNs Identity Defender-tjenester som har som mål å forbedre brukernes personvern ytterligere. Den refunderer deg for kvalifiserte tap dersom identiteten din blir brukt svindelaktig av en annen person. Dekningen leveres av American Bankers Insurance Company of Florida, et Assurant-selskap. Les mer om ID-tyveriforsikring.

Fordelen med refusjon for identitetssvindel utstedes og administreres av American Bankers Insurance Company of Florida, et Assurant-selskap, under gruppe- eller generelle forsikringsavtaler som utstedes til forsikringstakeren eller deres respektive tilknyttede selskaper til fordel for sine medlemmer. Vennligst se de faktiske forsikringsvilkårene for detaljer om dekning, vilkår og begrensninger. Dekningen er kanskje ikke tilgjengelig i alle jurisdiksjoner. Se Sammendrag av fordeler.

Hvordan få ID-tyveriforsikring

For øyeblikket kan nye ExpressVPN-brukere i USA abonnere på ID-tyveriforsikring.

Eksisterende ExpressVPN-brukere i USA (som registrerte seg før 28. oktober 2024) har ennå ikke tilgang til ID-tyveriforsikring, men vi vil rulle den ut til dem snart. Tilgjengelighet for andre regioner vil bli bekreftet senere.

Gå til Bestillingssiden og velg en ExpressVPN-plan. ID-tyveriforsikring er inkludert i toårige og ettårige planer. Trykk på knappen for den valgte planen for å fortsette. Fullfør bestillingen ved å oppgi e-postadressen din og betalingsdetaljer.

Hvordan sette opp og bruke ID-tyveriforsikring

Du kan sette opp ID-tyveriforsikring i ExpressVPNs mobilapper for iOS eller Android, eller på ExpressVPN-kontosiden din.

Hvis du bruker mobilappen, trykk på Oppgraderinger -fanen nederst på skjermen. Hvis du bruker ExpressVPN-nettstedet, gå til din kontoside , hvor du vil bli bedt om å logge inn hvis du ikke allerede er innlogget. Velg ID-tyveriforsikring . Du vil bli bedt om å oppgi personlig informasjon. Velg Fortsett . Forsikringen din er nå aktiv.

Hvordan si opp ID-tyveriforsikring

For å si opp abonnementet på ID-tyveriforsikring, må du stoppe automatisk fornyelse av ExpressVPN på Min abonnement-siden. Dette kansellerer alle tjenester tilknyttet ExpressVPN-kontoen din, inkludert ID-tyveriforsikring.

Hvordan sende inn et krav

Vennligst se Sammendrag av fordeler for instruksjoner om hvordan du sender inn et krav.