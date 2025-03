O Seguro contra roubo de ID é um dos serviços Identity Defender da ExpressVPN que visa melhorar ainda mais a privacidade dos usuários. Reembolsa você por perdas elegíveis se sua identidade for usada fraudulentamente por outra pessoa. A cobertura é oferecida pela American Bankers Insurance Company of Florida, uma empresa da Assurant. Saiba mais sobre o Seguro contra roubo de ID.

O benefício de Reembolso de Despesas de Fraude de Identidade é subscrito e administrado pela American Bankers Insurance Company of Florida, uma empresa da Assurant, sob apólices coletivas ou abrangentes emitidas ao Tomador do Seguro ou seus respectivos afiliados para o benefício de seus Membros. Consulte as apólices reais para os termos, condições e exclusões de cobertura. A cobertura pode não estar disponível em todas as jurisdições. Revise o Resumo dos Benefícios.

Como obter o Seguro contra roubo de ID

Atualmente, novos usuários da ExpressVPN nos EUA podem aderir ao Seguro contra roubo de ID.

Usuários existentes do ExpressVPN nos EUA (que se inscreveram antes de 28 de outubro de 2024) ainda não têm acesso ao Seguro contra roubo de ID, mas em breve estaremos disponibilizando esse recurso para eles. A disponibilidade para outras regiões será confirmada posteriormente.

Vá para a Página de Pedido página e escolha um plano ExpressVPN. O Seguro contra roubo de ID está incluído nos planos de dois anos e um ano. Pressione o botão no plano para prosseguir. Conclua seu pedido inserindo seu endereço de email e detalhes de pagamento.

Como configurar e usar o Seguro contra roubo de ID

Você pode configurar o Seguro contra roubo de ID nos aplicativos móveis da ExpressVPN para iOS ou Android ou na página da sua conta ExpressVPN.

Se você estiver usando o aplicativo móvel, toque na Atualizações aba na parte inferior da tela do aplicativo. Se você estiver usando o site da ExpressVPN, acesse sua página da conta , onde você será solicitado a fazer login na sua conta, se ainda não estiver conectado. Selecione Seguro contra roubo de ID . Você será solicitado a inserir suas informações pessoais. Selecione Continuar . Seu seguro agora está ativo.

Como cancelar o Seguro contra roubo de ID

Para cancelar sua assinatura de Seguro contra roubo de ID, desative a renovação automática da ExpressVPN na Minha Assinatura página. Isso cancela todos os serviços dentro da sua conta ExpressVPN, incluindo o Seguro contra roubo de ID.

Como fazer uma reivindicação

Por favor, consulte o Resumo dos Benefícios para instruções sobre como fazer uma reivindicação.