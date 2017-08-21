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ExpressVPN’e bağlanmak için iki kurulum yöntemi vardır: uygulama kurulumu ve manuel kurulum. Bu kılavuz, iki yöntem arasındaki farkları ve hangi yöntemi kullanmanız gerektiğini açıklayacaktır.

ExpressVPN uygulama kurulumu

ExpressVPN uygulama kurulumu, kullanıcılar için önerilen yöntemdir. Hızlı, güvenli bağlantılar sunar ve kullanımı kolay bir arayüze sahiptir.

Neden ExpressVPN uygulama kurulumunu kullanmalısınız?

Uygulama kurulumu şu avantajları sunar:

Tek dokunuşla bağlanma ve bağlantıyı kesme

VPN sunucularını kolayca görüntüleme ve değiştirme

VPN tanılarını hızlıca görüntüleme ve indirme

DNS sızıntılarına karşı koruma

VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde kesildiğinde gizliliğinizi koruma

Daha hızlı, daha güvenli ve daha kararlı bir VPN deneyimi sunan Lightway, yeni nesil bir VPN protokolü

ExpressVPN uygulamasıyla VPN’e nasıl bağlanılır?

ExpressVPN uygulamasını kullanma talimatları:

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ExpressVPN manuel kurulum

Manuel kurulum (veya manuel yapılandırma), ExpressVPN uygulamalarını çalıştıramayan cihazlar içindir. Genellikle daha teknik bilgiye sahip kullanıcılar için önerilir.

Önemli: Eğer yüksek düzeyde internet sansürü uygulanan bir ülkedeyseniz, daha stabil bir VPN bağlantısı için ExpressVPN uygulamasını kullanmanız önerilir.

Neden ExpressVPN manuel yapılandırmasını kullanmalısınız?

Manuel yapılandırma şu avantajları sunar:

ExpressVPN uygulamasını indiremediğiniz veya bağlanamadığınız durumlarda bile VPN korumasından yararlanma

VPN uygulamalarını doğal olarak desteklemeyen cihazlarda VPN kullanma

ExpressVPN manuel kurulumu ile VPN’e nasıl bağlanılır?

Manuel kurulum, cihazınızın ağ ayarları veya tercihler ekranı üzerinden gerçekleştirilir.

ExpressVPN manuel kurulum talimatları için:

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