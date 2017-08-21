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ExpressVPN’e bağlanmak için iki kurulum yöntemi vardır: uygulama kurulumu ve manuel kurulum. Bu kılavuz, iki yöntem arasındaki farkları ve hangi yöntemi kullanmanız gerektiğini açıklayacaktır.
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ExpressVPN uygulama kurulumu
ExpressVPN uygulama kurulumu, kullanıcılar için önerilen yöntemdir. Hızlı, güvenli bağlantılar sunar ve kullanımı kolay bir arayüze sahiptir.
Neden ExpressVPN uygulama kurulumunu kullanmalısınız?
Uygulama kurulumu şu avantajları sunar:
- Tek dokunuşla bağlanma ve bağlantıyı kesme
- VPN sunucularını kolayca görüntüleme ve değiştirme
- VPN tanılarını hızlıca görüntüleme ve indirme
- DNS sızıntılarına karşı koruma
- VPN bağlantınız beklenmedik bir şekilde kesildiğinde gizliliğinizi koruma
- Daha hızlı, daha güvenli ve daha kararlı bir VPN deneyimi sunan Lightway, yeni nesil bir VPN protokolü
ExpressVPN uygulamasıyla VPN’e nasıl bağlanılır?
ExpressVPN uygulamasını kullanma talimatları:
- ExpressVPN Windows uygulaması
- ExpressVPN Mac uygulaması
- ExpressVPN Android uygulaması
- ExpressVPN iOS uygulaması
- ExpressVPN Linux uygulaması
- ExpressVPN router kurulumu
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Destek Ekibiyle iletişime geçin.
ExpressVPN manuel kurulum
Manuel kurulum (veya manuel yapılandırma), ExpressVPN uygulamalarını çalıştıramayan cihazlar içindir. Genellikle daha teknik bilgiye sahip kullanıcılar için önerilir.
Neden ExpressVPN manuel yapılandırmasını kullanmalısınız?
Manuel yapılandırma şu avantajları sunar:
- ExpressVPN uygulamasını indiremediğiniz veya bağlanamadığınız durumlarda bile VPN korumasından yararlanma
- VPN uygulamalarını doğal olarak desteklemeyen cihazlarda VPN kullanma
ExpressVPN manuel kurulumu ile VPN’e nasıl bağlanılır?
Manuel kurulum, cihazınızın ağ ayarları veya tercihler ekranı üzerinden gerçekleştirilir.
ExpressVPN manuel kurulum talimatları için:
- Windows için manuel kurulum
- Mac için manuel kurulum
- Linux için manuel kurulum
- Router için manuel kurulum
- Medya akış konsolları için manuel kurulum
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Destek Ekibiyle iletişime geçin.