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ExpressVPN’e bağlanmak için iki kurulum yöntemi vardır: uygulama kurulumu ve manuel kurulum. Bu kılavuz, iki yöntem arasındaki farkları ve hangi yöntemi kullanmanız gerektiğini açıklayacaktır.

Hızlı erişim…

ExpressVPN uygulama kurulumu
ExpressVPN manuel kurulum

ExpressVPN uygulama kurulumu

ExpressVPN uygulama kurulumu, kullanıcılar için önerilen yöntemdir. Hızlı, güvenli bağlantılar sunar ve kullanımı kolay bir arayüze sahiptir.

ExpressVPN uygulama arayüzü.

Neden ExpressVPN uygulama kurulumunu kullanmalısınız?

Uygulama kurulumu şu avantajları sunar:

ExpressVPN uygulamasıyla VPN’e nasıl bağlanılır?

ExpressVPN uygulamasını kullanma talimatları:

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Destek Ekibiyle iletişime geçin.

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ExpressVPN manuel kurulum

Manuel kurulum (veya manuel yapılandırma), ExpressVPN uygulamalarını çalıştıramayan cihazlar içindir. Genellikle daha teknik bilgiye sahip kullanıcılar için önerilir.

Önemli: Eğer yüksek düzeyde internet sansürü uygulanan bir ülkedeyseniz, daha stabil bir VPN bağlantısı için ExpressVPN uygulamasını kullanmanız önerilir.

OpenVPN bağlantınız başarılı oldu.

Neden ExpressVPN manuel yapılandırmasını kullanmalısınız?

Manuel yapılandırma şu avantajları sunar:

  • ExpressVPN uygulamasını indiremediğiniz veya bağlanamadığınız durumlarda bile VPN korumasından yararlanma
  • VPN uygulamalarını doğal olarak desteklemeyen cihazlarda VPN kullanma

ExpressVPN manuel kurulumu ile VPN’e nasıl bağlanılır?

Manuel kurulum, cihazınızın ağ ayarları veya tercihler ekranı üzerinden gerçekleştirilir.

ExpressVPN manuel kurulum talimatları için:

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Destek Ekibiyle iletişime geçin.

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