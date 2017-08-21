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Существует два способа настройки подключения к ExpressVPN: установка через приложение и ручная настройка. Это руководство объяснит разницу между этими методами и подскажет, какой вариант лучше выбрать.

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Настройка через приложение ExpressVPN
Ручная настройка ExpressVPN

Настройка через приложение ExpressVPN

Рекомендуемый способ подключения — использование приложения ExpressVPN. Оно обеспечивает быстрые и безопасные соединения через удобный интерфейс.

Интерфейс приложения ExpressVPN.

Почему стоит выбрать настройку через приложение?

Настройка через приложение предлагает следующие преимущества:

Как подключиться к VPN через приложение ExpressVPN

Инструкции по использованию приложения ExpressVPN:

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.

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Ручная настройка ExpressVPN

Ручная настройка предназначена для устройств, которые не поддерживают приложение ExpressVPN. Этот метод рекомендуется только опытным пользователям.

Важно: Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры, лучше использовать приложение ExpressVPN для более стабильного соединения.

Ваше подключение OpenVPN успешно.

Почему стоит выбрать ручную настройку?

Ручная настройка может быть полезна, если:

  • Вы не можете скачать или запустить приложение ExpressVPN
  • Вы хотите настроить VPN на устройствах, которые не поддерживают VPN-приложения

Как подключиться к VPN вручную

Ручная настройка выполняется через параметры сети вашего устройства.

Инструкции по ручной настройке ExpressVPN:

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.

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