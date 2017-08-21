Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.
Существует два способа настройки подключения к ExpressVPN: установка через приложение и ручная настройка. Это руководство объяснит разницу между этими методами и подскажет, какой вариант лучше выбрать.
Перейти к…
Настройка через приложение ExpressVPN
Ручная настройка ExpressVPN
Настройка через приложение ExpressVPN
Рекомендуемый способ подключения — использование приложения ExpressVPN. Оно обеспечивает быстрые и безопасные соединения через удобный интерфейс.
Почему стоит выбрать настройку через приложение?
Настройка через приложение предлагает следующие преимущества:
- Подключение и отключение в один клик
- Легкий выбор и смена VPN-серверов
- Просмотр и скачивание диагностических данных
- Защита соединения от утечек DNS
- Защита конфиденциальности при неожиданном разрыве соединения с VPN
- Lightway — новый, быстрый и надежный VPN-протокол
Как подключиться к VPN через приложение ExpressVPN
Инструкции по использованию приложения ExpressVPN:
- ExpressVPN для Windows
- ExpressVPN для Mac
- ExpressVPN для Android
- ExpressVPN для iOS
- ExpressVPN для Linux
- ExpressVPN для роутеров
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.
Ручная настройка ExpressVPN
Ручная настройка предназначена для устройств, которые не поддерживают приложение ExpressVPN. Этот метод рекомендуется только опытным пользователям.
Почему стоит выбрать ручную настройку?
Ручная настройка может быть полезна, если:
- Вы не можете скачать или запустить приложение ExpressVPN
- Вы хотите настроить VPN на устройствах, которые не поддерживают VPN-приложения
Как подключиться к VPN вручную
Ручная настройка выполняется через параметры сети вашего устройства.
Инструкции по ручной настройке ExpressVPN:
- Ручная настройка для Windows
- Ручная настройка для Mac
- Ручная настройка для Linux
- Ручная настройка для роутеров
- Ручная настройка для мультимедийных консолей
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.