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Существует два способа настройки подключения к ExpressVPN: установка через приложение и ручная настройка. Это руководство объяснит разницу между этими методами и подскажет, какой вариант лучше выбрать.

Настройка через приложение ExpressVPN

Рекомендуемый способ подключения — использование приложения ExpressVPN. Оно обеспечивает быстрые и безопасные соединения через удобный интерфейс.

Почему стоит выбрать настройку через приложение?

Настройка через приложение предлагает следующие преимущества:

Подключение и отключение в один клик

Легкий выбор и смена VPN-серверов

Просмотр и скачивание диагностических данных

Защита соединения от утечек DNS

Защита конфиденциальности при неожиданном разрыве соединения с VPN

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Как подключиться к VPN через приложение ExpressVPN

Инструкции по использованию приложения ExpressVPN:

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Ручная настройка ExpressVPN

Ручная настройка предназначена для устройств, которые не поддерживают приложение ExpressVPN. Этот метод рекомендуется только опытным пользователям.

Важно: Если вы находитесь в стране с высоким уровнем интернет-цензуры, лучше использовать приложение ExpressVPN для более стабильного соединения.

Почему стоит выбрать ручную настройку?

Ручная настройка может быть полезна, если:

Вы не можете скачать или запустить приложение ExpressVPN

Вы хотите настроить VPN на устройствах, которые не поддерживают VPN-приложения

Как подключиться к VPN вручную

Ручная настройка выполняется через параметры сети вашего устройства.

Инструкции по ручной настройке ExpressVPN:

Нужна помощь?

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