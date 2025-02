Pour utiliser nos applis et configurations, veuillez d'abord créer un compte ExpressVPN.

Il existe deux méthodes d’installation pour se connecter à ExpressVPN : l’installation via l’application et l’installation manuelle. Ce guide va expliquer les différences entre ces deux méthodes et laquelle vous devriez utiliser.

Installation de l’application ExpressVPN

L’installation via l’application ExpressVPN est la méthode recommandée pour les utilisateurs, offrant des connexions rapides et sécurisées grâce à une interface simple et intuitive.

Pourquoi utiliser l’installation via l’application ExpressVPN ?

L’application offre plusieurs avantages :

Connexion et déconnexion en un seul clic

Navigation et changement de serveurs VPN en un seul clic ou toucher

Affichage et téléchargement faciles des diagnostics VPN

Protection contre les fuites DNS

Protection de votre vie privée en cas de déconnexion inopinée du VPN

Lightway, un protocole VPN nouvelle génération offrant une expérience plus rapide, plus sécurisée et plus fiable

Comment se connecter au VPN avec l’application ExpressVPN

Instructions pour utiliser l’application ExpressVPN :

Installation manuelle d’ExpressVPN

L’installation manuelle (ou configuration manuelle) est destinée aux appareils qui ne peuvent pas exécuter l’application ExpressVPN. Elle est recommandée uniquement aux utilisateurs ayant une certaine expérience technique.

Important : Si vous vous trouvez dans un pays où la censure sur Internet est élevée, nous vous recommandons d’utiliser l’application ExpressVPN pour une connexion VPN plus stable.

Pourquoi utiliser la configuration manuelle d’ExpressVPN ?

La configuration manuelle offre les avantages suivants :

Profiter de la protection VPN même si vous ne pouvez pas télécharger ou utiliser l’application ExpressVPN

Bénéficier d’une protection VPN sur des appareils ne prenant pas en charge les applications VPN

Comment se connecter au VPN avec l’installation manuelle d’ExpressVPN

L’installation manuelle se fait via les paramètres réseau ou les préférences de votre appareil.

Instructions pour utiliser la configuration manuelle d’ExpressVPN :

