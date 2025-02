For at bruge vores apps og konfigurationer skal du først tilmelde dig en ExpressVPN-konto.

Der er to måder at opsætte ExpressVPN på: via appen eller manuelt. Denne guide vil forklare forskellene mellem de to metoder og hjælpe dig med at vælge den rigtige.

ExpressVPN app-opsætning

ExpressVPN-appen er den anbefalede metode, da den giver hurtige og sikre forbindelser i en brugervenlig grænseflade.

Hvorfor vælge ExpressVPN-appopsætning?

Appen giver følgende fordele:

Forbind og afbryd med ét tryk

Skift mellem VPN-servere med et enkelt klik eller tryk

Se og download VPN-diagnostik nemt

Beskytter dine forbindelser mod DNS-lækager

Beskytter dit privatliv, hvis VPN’en uventet afbrydes

Lightway, en ny VPN-protokol, der giver en hurtigere, mere sikker og mere stabil oplevelse

Sådan forbinder du til VPN med ExpressVPN-appen

Følg disse vejledninger for at bruge ExpressVPN-appen:

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen

ExpressVPN manuel opsætning

Manuel opsætning (eller manuel konfiguration) er beregnet til enheder, der ikke kan køre ExpressVPN-apps. Det anbefales kun til brugere med en vis teknisk erfaring.

Vigtigt: Hvis du befinder dig i et land med høj internetcensur, anbefales det at bruge ExpressVPN-appen for en mere stabil VPN-forbindelse.

Hvorfor bruge ExpressVPN manuel opsætning?

Manuel opsætning giver følgende fordele:

Brug VPN-beskyttelse, selv når du ikke kan downloade eller oprette forbindelse til ExpressVPN-appen

Få VPN-beskyttelse på enheder, der ikke understøtter VPN-apps

Sådan forbinder du til VPN med manuel opsætning

Manuel opsætning udføres via din enheds netværksindstillinger eller præferenceskærm.

Følg disse vejledninger for at bruge ExpressVPN manuel opsætning:

Brug for hjælp?

Tilbage til toppen