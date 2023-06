The Grand Tour, bu üç ebedi dost olmasaydı The Grand Tour olmazdı:

Prime Video , The Grand Tour'un yayınlandığı platformdur. Bu otomobil şovunun tüm bölümlerini şu anda talep üzerine izleyebilirsiniz. The Grand Tour: Eurocrash, 16 Haziran 'dan itibaren izlenebilecek. Bu yayın platformuna erişmek için Amazon Prime veya Prime Video aboneliğine ihtiyacınız olacağını unutmayın. Ayrıca, Top Gear'ın bazı bölümleri de Prime Video'da yayınlanmaktadır.

Bekleyiş sona erdi! The Grand Tour'un 5'inci Sezon 1'inci bölümünden itibaren birkaç ay geçti ancak dizi sonunda sezonun ikinci özel bölümü olan The Grand Tour: Eurocrash ile 16 Haziran 'da geri dönüyor!

The Grand Tour toplamda beş sezon çekildi, ancak 5'inci sezon sıradışı bir sezon. Her bölüm "özel" bir bölüm ve sıradaki 5'inci Sezon 2'nci Bölümün adı The Grand Tour: Eurocrash.

İngiliz motorlu araç şovu Top Gear'ı sevdiyseniz The Grand Tour'a bayılacaksınız. Jeremy Clarkson , James May ve Richard Hammond 'ın ikonik dostluğunu ve mizahını içeren dizi, bu üçlünün en havalı araçlarla gezerek ve birbirleriyle çılgınca ve genellikle gülünç meydan okumalarla yarışarak dünyayı gezmelerini takip ediyor. Bu dizi, harika bir otomotiv ve seyahat gösterisi!

Otomobil hastalarına müjde: sevdiğiniz otomobil reality dizisi yepyeni bir programla geri dönüyor. Nereden izleyeceğiniz dâhil olmak üzere, The Grand Tour ile ilgili bilmeniz gereken her şey burada.

