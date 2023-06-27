The Grand Tour Nereden İzlenir
Otomobil hastalarına müjde: sevdiğiniz otomobil reality dizisi yepyeni bir programla geri dönüyor. Nereden izleyeceğiniz dâhil olmak üzere, The Grand Tour ile ilgili bilmeniz gereken her şey burada.
The Grand Tour'un konusu ne?
İngiliz motorlu araç şovu Top Gear'ı sevdiyseniz The Grand Tour'a bayılacaksınız. Jeremy Clarkson, James May ve Richard Hammond'ın ikonik dostluğunu ve mizahını içeren dizi, bu üçlünün en havalı araçlarla gezerek ve birbirleriyle çılgınca ve genellikle gülünç meydan okumalarla yarışarak dünyayı gezmelerini takip ediyor. Bu dizi, harika bir otomotiv ve seyahat gösterisi!
The Grand Tour toplamda beş sezon çekildi, ancak 5'inci sezon sıradışı bir sezon. Her bölüm "özel" bir bölüm ve sıradaki 5'inci Sezon 2'nci Bölümün adı The Grand Tour: Eurocrash.
The Grand Tour: Eurocrash'in konusu ne?
Emniyet kemerinizi bağlayın! En sevdiğimiz sunucularla Orta Avrupa'da seyahat edeceğiz. İnce zeka, şakalaşma ve otomobil saplantılarının özgün bir harmanını ortaya koyarak; Polonya, Slovakya, Macaristan ve Slovenya üzerinden 2.250 km'lik bir yolculuğa çıkıyorlar.
Gerçek bir Grand Tour üslubunda, bazı Sovyet tarzı Formula-1 araçları gibi en çılgın araçları kullanacaklar ve her zamanki gibi absürt tuhaflıklar sergileyecekler. Ayrıca, ünlü bir yarış pilotunun harika bir final için onlara katılacağı konusunda bazı ipuçları bulunuyor.
Prime Video ve Clarkson arasındaki ayrılık sonrasında, The Grand Tour: Eurocrash bu dizinin son bölümü olabilir ancak 6'ncı Sezonun da çekilmesi gerekiyordu.
The Grand Tour: Eurocrash yayınlanma tarihi
Bekleyiş sona erdi! The Grand Tour'un 5'inci Sezon 1'inci bölümünden itibaren birkaç ay geçti ancak dizi sonunda sezonun ikinci özel bölümü olan The Grand Tour: Eurocrash ile 16 Haziran'da geri dönüyor!
The Grand Tour internette nereden izlenir
The Grand Tour, Prime Video'da yayınlanacak. Ücretsiz video akış hizmeti Freevee üzerinden de diziye erişebilirsiniz.
The Grand Tour'u Prime Video'da izleyin
Prime Video, The Grand Tour'un yayınlandığı platformdur. Bu otomobil şovunun tüm bölümlerini şu anda talep üzerine izleyebilirsiniz. The Grand Tour: Eurocrash, 16 Haziran'dan itibaren izlenebilecek. Bu yayın platformuna erişmek için Amazon Prime veya Prime Video aboneliğine ihtiyacınız olacağını unutmayın. Ayrıca, Top Gear'ın bazı bölümleri de Prime Video'da yayınlanmaktadır.
The Grand Tour'u Freevee'de ücretsiz izleyin
Freevee, geniş bir film ve The Grand Tour dahil birçok dizi koleksiyonuna sahip olan bir reklamlı video akış hizmetidir. Dizinin ilk 4 sezonu şu anda bu platformda ücretsiz yayınlanıyor ve 5'inci sezonun (Eurochrash dahil) sonraki bir tarihte eklenmesi bekleniyor. Ayrıca Top Gear'ın bazı sezonları bu hizmet üzerinden ücretsiz izlenebilir.
Freevee'de izlemek için yalnızca bir Amazon hesabına ihtiyacınız olacak. Bir Amazon, Amazon Prime veya Amazon Prime Video aboneliğine ihtiyacınız yok. Freevee şu anda yalnızca ABD, Birleşik Krallık ve Almanya'da izlenebilmektedir.
The Grand Tour'da kimler yer alıyor
The Grand Tour, bu üç ebedi dost olmasaydı The Grand Tour olmazdı:
Jeremy Clarkson
James May
Richard Hammond
The Grand Tour SSS
The Grand Tour neden iptal edildi?
Jeremy Clarkson'ın art arda tartışmalara karışmasının ardından, Prime Video ünlü sunucuyla yollarını ayırarak The Grand Tour'u ve Clarkson'ın bu yayıncıyla olan diğer şovları iptal etti.
ABD'de The Grand Tour'u nereden izleyebilirim?
ABD'de The Grand Tour'u Prime Video'dan izleyebilirsiniz.
Avustralya'da The Grand Tour'u nereden izleyebilirim?
Avustralya'da The Grand Tour'u Prime Video'dan izleyebilirsiniz.
The Grand Tour'u Netflix UK'de izleyebilir miyim?
Hayır, The Grand Tour Birleşik Krallık'ta yalnızca Prime Video'da ve Freevee'de yayınlanmaktadır.
The Grand Tour'u Amazon Prime Video dışında bir yerden izleyebilir miyim?
Evet, The Grand Tour'un bölümleri Freevee'de ücretsiz yayınlanıyor. Freevee şu anda ABD, Birleşik Krallık ve Almanya'da hizmet vermektedir.
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