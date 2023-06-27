İngiliz motorlu araç şovu Top Gear'ı sevdiyseniz The Grand Tour'a bayılacaksınız. Jeremy Clarkson, James May ve Richard Hammond'ın ikonik dostluğunu ve mizahını içeren dizi, bu üçlünün en havalı araçlarla gezerek ve birbirleriyle çılgınca ve genellikle gülünç meydan okumalarla yarışarak dünyayı gezmelerini takip ediyor. Bu dizi, harika bir otomotiv ve seyahat gösterisi!

The Grand Tour toplamda beş sezon çekildi, ancak 5'inci sezon sıradışı bir sezon. Her bölüm "özel" bir bölüm ve sıradaki 5'inci Sezon 2'nci Bölümün adı The Grand Tour: Eurocrash.