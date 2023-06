Eftersom Jeremy Clarkson har trasslat in sig i den ena kontroversen efter den andra har Prime Video brytit med programledaren och ställt in The Grand Tour och andra program som Clarkson medverkar i med streamingtjänsten.

Varför ställde man in The Grand Tour?

Du hittar The Grand Tour på Prime Video . Alla säsonger av motorprogrammet kan streamas on demand redan idag. The Grand Tour: Eurocrash kommer bli tillgängligt från 16 juni . Tänk på att du behöver en prenumeration på Amazon Prime eller Prime Video för att få tillgång till tjänsten. Utvalda säsonger av Top Gear kan också streamas på Prime Video.

The Grand Tour kan streamas på Prime Video , och du kan även se det via den kostnadsfria streamingtjänsten Freevee .

Väntan är över! Det har gått många långa månader sedan säsong 5, avsnitt 1 av The Grand Tour hade premiär, men serien är äntligen tillbaka med säsongens andra specialutgåva, The Grand Tour: Eurocrash den 16 juni !

The Grand Tour har avverkat totalt fem säsonger, men säsong 5 är inte som de andra. Varje avsnitt är ett "specialavsnitt", vilket tar oss vidare till kommande säsong 5, avsnitt 2, som också kallas för The Grand Tour: Eurocrash.

Om du förälskade dig i det brittiska motorprogrammet Top Gear så kommer du att älska The Grand Tour. De ikoniska kamraterna Jeremy Clarkson , James May och Richard Hammond teamar upp och serien följer trion när de reser världen runt i de coolaste bilarna för att tävla i helgalna och oftast hysteriskt roliga utmaningar mot varandra. Det är en fantastisk blandning av bilar och reseunderhållning!

