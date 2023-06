No, The Grand Tour solo está disponible para ver en streaming en Prime Video y Freevee en el Reino Unido.

The Grand Tour no sería lo que es sin estos viejos amigos:

Prime Video es el hogar de The Grand Tour. Todas las temporadas de esta serie sobre autos está disponible a la carta en este momento. The Grand Tour: Eurocrash se emitió el 16 de junio . Tenga en cuenta que será necesaria una suscripción de Amazon Prime o Prime Video para acceder al servicio de streaming. También tendrá a su disposición algunas temporadas de Top Gear en Prime Video.

La espera se acabó: han sido un par de meses muy largos desde que se terminó el primer episodio de la quinta temporada de The Grand Tour, pero la serie finalmente ha vuelto con el segundo especial de la temporada, The Grand Tour: Eurocrash, que salió al aire el 16 de junio .

The Grand Tour tiene un total de cinco temporadas, pero la quinta no es normal, ya que cada episodio es un especial. Por eso, el segundo episodio de la quinta temporada se conoce como The Grand Tour: Eurocrash.

Si le gustó el reality show británico sobre automovilismo Top Gear, le encantará The Grand Tour. Los protagonistas son la camaradería y el humor emblemáticos de Jeremy Clarkson, James May y Richard Hammond . La serie sigue a este trío mientras viajan por el mundo es los mejores autos y compiten en retos alocados y, a veces, cómicos. Es una divertida mezcla de autos y viajes.

