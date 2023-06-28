Если вам нравится британское шоу об автомобилях Top Gear, то вам понравится и шоу The Grand Tour. Несравненное трио — Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд — со своим фирменным юмором путешествует по миру на самых крутых машинах, соревнуясь между собой самыми невероятными и уморительными способами. Это отличный пример сочетания тематики путешествий и автомобилей в развлекательной передаче!

В шоу The Grand Tour пять сезонов. Формат пятого сезона отличается от остальных: каждый эпизод является «специальным». Недавно вышел второй эпизод этого сезона, который называется The Grand Tour: Eurocrash.