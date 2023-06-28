Где смотреть шоу The Grand Tour
Автолюбителям приготовиться: ваше любимое реалити-шоу о машинах возвращается в новом специальном выпуске! Вот все, что нужно знать о шоу The Grand Tour, как и о том, где его посмотреть.
О чем шоу The Grand Tour?
Если вам нравится британское шоу об автомобилях Top Gear, то вам понравится и шоу The Grand Tour. Несравненное трио — Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд — со своим фирменным юмором путешествует по миру на самых крутых машинах, соревнуясь между собой самыми невероятными и уморительными способами. Это отличный пример сочетания тематики путешествий и автомобилей в развлекательной передаче!
В шоу The Grand Tour пять сезонов. Формат пятого сезона отличается от остальных: каждый эпизод является «специальным». Недавно вышел второй эпизод этого сезона, который называется The Grand Tour: Eurocrash.
О чем эпизод The Grand Tour: Eurocrash?
Приготовьтесь к дорожному приключению в Центральной Европе с любимыми ведущими. Они любят пошутить друг над другом и обожают машины, так что эта поездка длиной более 2000 километров через Польшу, Словакию, Венгрию и Словению будет незабываемой!
Как и в прошлых сезонах шоу The Grand Tour, мы увидим самые безумные машины (например, самодельные гоночные автомобили в стиле Советского Союза) и поучаствуем в остроумных (или нелепых — как повезет) розыгрышах. А еще, по слухам, в грандиозном финале эпизода мы увидим камео знаменитого гонщика.
Поскольку Prime Video прекращает сотрудничество с Кларксоном, возможно, эпизод The Grand Tour: Eurocrash будет последним в этом сезоне, несмотря на планы о выпуске 6-го сезона шоу The Grand Tour.
Дата выхода The Grand Tour: Eurocrash
Кажется, что с момента выпуска первого эпизода 5-го сезона шоу The Grand Tour прошла целая вечность... Наконец можно насладиться вторым эпизодом под названием The Grand Tour: Eurocrash уже 16 июня!
Где смотреть онлайн шоу The Grand Tour
Шоу The Grand Tour доступно на стриминговой платформе Prime Video, а также на бесплатном стриминговом сервисе Freevee.
Смотрите The Grand Tour на Prime Video
Платформа Prime Video стала домом для The Grand Tour. Все сезоны этого шоу об автомобилях можно посмотреть здесь онлайн по запросу прямо сейчас. Эпизод The Grand Tour: Eurocrash доступен c 16 июня. Для доступа к стриминговой платформе вам понадобится действующая подписка на Amazon Prime или Prime Video. На Prime Video также есть избранные сезоны шоу Top Gear.
Смотрите The Grand Tour бесплатно на Freevee
Freevee — это стриминговый сервис, существующий за счет рекламы, где есть большая коллекция фильмов, сериалов и шоу, включая The Grand Tour. Сейчас на сервисе можно бесплатно посмотреть сезоны с 1-го по 4-ый, а скоро станет доступен и 5-ый (включая эпизод Eurocrash). Также здесь можно посмотреть бесплатно избранные сезоны шоу Top Gear.
Для просмотра контента на Freevee вам нужна только учетная запись Amazon. Подписка на Amazon, Amazon Prime или Amazon Prime Video не нужна. В настоящее время сервис Freevee доступен только в США, Великобритании и Германии.
Кто участвует в шоу The Grand Tour?
Шоу The Grand Tour просто невозможно представить без этой компании друзей:
Джереми Кларксон;
Джеймс Мэй;
Ричард Хаммонд.
ЧаВо: The Grand Tour
Почему закрыли шоу The Grand Tour?
Неосторожные публичные высказывания Джереми Кларксона порождают один скандал за другим, поэтому компания Prime Video приняла решение расстаться с ведущим. Это привело к закрытию всех шоу этого сервиса, в которых участвовал Кларксон, в том числе и The Grand Tour.
Где можно посмотреть The Grand Tour в США?
В США шоу The Grand Tour можно посмотреть на Prime Video.
Где можно посмотреть The Grand Tour в Австралии?
В Австралии шоу The Grand Tour можно посмотреть на Prime Video.
Есть ли The Grand Tour на Netflix в Великобритании?
Нет, в Великобритании шоу The Grand Tour можно посмотреть только на стриминговых платформах Prime Video и Freevee.
Можно ли посмотреть The Grand Tour где-то кроме Amazon Prime Video?
Да, все эпизоды шоу The Grand Tour можно смотреть бесплатно на Freevee. Сервис Freevee в настоящее время доступен в США, Великобритании и Германии.
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