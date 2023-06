Платформа Prime Video стала домом для The Grand Tour. Все сезоны этого шоу об автомобилях можно посмотреть здесь онлайн по запросу прямо сейчас. Эпизод The Grand Tour: Eurocrash доступен c 16 июня . Для доступа к стриминговой платформе вам понадобится действующая подписка на Amazon Prime или Prime Video. На Prime Video также есть избранные сезоны шоу Top Gear.

Кажется, что с момента выпуска первого эпизода 5-го сезона шоу The Grand Tour прошла целая вечность... Наконец можно насладиться вторым эпизодом под названием The Grand Tour: Eurocrash уже 16 июня !

Поскольку Prime Video прекращает сотрудничество с Кларксоном , возможно, эпизод The Grand Tour: Eurocrash будет последним в этом сезоне, несмотря на планы о выпуске 6-го сезона шоу The Grand Tour.

В шоу The Grand Tour пять сезонов. Формат пятого сезона отличается от остальных: каждый эпизод является «специальным». Недавно вышел второй эпизод этого сезона, который называется The Grand Tour: Eurocrash.

