Si vous aimez l'émission automobile britannique Top Gear, vous adorerez The Grand Tour. Mettant en scène la comédie et l'humour emblématiques de Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond, cette émission retrace les péripéties du trio qui parcourt le monde à bord de voitures de rêve et s'affronte dans des défis insensés et souvent hilarants. C'est un mélange savoureux de divertissement automobile et de voyage !



The Grand Tour compte cinq saisons au total, mais la saison 5 n'est pas une saison ordinaire. Chaque épisode est une spéciale, comme l'épisode 2 de la saison 5, également connu sous le nom de The Grand Tour: Eurocrash.