Se hai amato lo show britannico sui motori Top Gear, adorerai The Grand Tour. Con il leggendario spirito di squadra e l'umorismo di Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond, la serie segue il trio mentre viaggia per il mondo a bordo delle auto più fantastiche e si sfida in prove pazzesche e spesso esilaranti. È una deliziosa combinazione di intrattenimento automobilistico e di viaggio!

The Grand Tour ha totalizzato cinque stagioni, ma la quinta non è una stagione normale. Ogni episodio è uno "speciale", il che ci porta all'imminente Stagione 5, Episodio 2, noto anche come The Grand Tour: Eurocrash.