Prime Video เป็นที่รับชมของ The Grand Tour การแสดงยานยนต์ทุกฤดูกาลพร้อมให้รับชมแบบออนดีมานด์แล้ว โดย The Grand Tour: Eurocrash จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน โปรดทราบว่าคุณจะต้องสมัครสมาชิก Amazon Prime หรือ Prime Video ที่มีอยู่เพื่อเข้าถึงสตรีมเมอร์ อีกทั้งซีซั่นที่ได้รับเลือกของ Top Gear จะสตรีมบน Prime Video ด้วยเช่นกัน

สิ้นสุดการรอคอย! ได้ผ่านไปแล้วสองสามเดือนตั้งแต่ซีซัน 5 ตอนที่ 1 ของ The Grand Tour แต่ในที่สุดซีรีส์ก็กลับมาพร้อมกับตอนพิเศษที่สองของซีซัน The Grand Tour: Eurocrash ในวันที่ 16 มิถุนายน!

The Grand Tour มีด้วยกันทั้งหมด 5 ซีซั่น แต่ซีซั่น 5 ไม่ใช่ซีซั่นปกติ แต่ละตอนเป็น "ตอนพิเศษ" ซึ่งนำเราไปสู่ซีซัน 5 ในตอนที่ 2 หรือที่เรียกว่า The Grand Tour: Eurocrash ที่กำลังจะมาถึง

หากคุณชื่นชอบ การแสดงยานยนต์ของอังกฤษอย่าง Top Gear แล้วล่ะก็ คุณจะหลงรัก The Grand Tour เช่นกัน ซึ่งนำเสนอความสนิทสนมกันและอารมณ์ขันอันเป็นเอกลักษณ์ของ Jeremy Clarkson, James May และ Richard Hammond ซีรีส์ได้ติดตามทั้งสามคนขณะที่พวกเขาเดินทางไปทั่วโลกด้วยรถยนต์สุดเท่และแข่งขันกันในความท้าทายที่บ้าระห่ำและมักจะเฮฮาด้วยกัน เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างยานยนต์และความบันเทิงด้านการเดินทาง!

